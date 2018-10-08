Такое чувство, что этих знаменитостей разлучили при рождении.

Такое чувство, что этих знаменитостей разлучили при рождении. Осторожно, атака клонов! Нижеследующие фотографии способны ввести в замешательство, так как может показаться, что на них дважды изображен один и тот же человек. Но это не так — наша природа хоть и ужасно старательна, но иногда выпускает на свет очень уж похожую продукцию. А в мире селебрити подобные сходства сразу же обнаруживаются и становятся достоянием общественности.Сегодня мы хотим показать вам несколько случаев, когда знаменитости находили своих двойников в той же индустрии, где они и работают. Найдите отличия!