У британской королевской семьи есть необычная рождественская традиция

Новости шоу бизнеса: В королевской семье еще с XIX века существует необычная традиция, каждый год в сочельник все члены семьи обязательно взвешиваются.

Все знают, что британская королевская семья живет по протоколу и выполняет обязанности, которым насчитывается несколько веков. Но об этом смешном рождественском обычае мало кто слышал.

Оказывается, каждый год в сочельник все члены семьи обязательно взвешиваются. Так ведется в их семье еще с XIX века. Тогда этот обычай ввел король Эдуард VII, который переживал за здоровье своих родных.

Много десятилетий церемония взвешивания не изменилась: королева Елизавета II лично расставляет гирьки на старинных весах и фиксирует вес каждого гостя до застолья и после него. Меган Маркл, которая стала женой принца Гарри в 2018 году, впервые присоединится к рождественскому столу монархов. Так же как и ее мама, которая встретит Рождество вместе с дочерью.