25 самых длинных мостов в мире (Фото) Определение самого длинного моста в мире задача не из легких. В течение нескольких последних лет ведутся настоящие «измерительные войны» на почве определения самого длинного моста на Земле. Основная причина этого заключается в том, что трудно определить, что именно является мостом. Обязательно ли он должен пролегать над водой? Нужно ли измерять проезжую часть мостов? Что, если только часть моста находится над водой? Хотя эти вопросы существенны, если вы хотите внести мост в книгу Гиннеса, мы не станем рассматривать какой-либо конкретный тип моста.