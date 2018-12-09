Певица Злата Огневич честно призналась, какой у нее вес

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Злата Огневич рассказала о своем питании.

Популярная вокалистка Злата Огневич обладает идеальной фигурой. Звезда поддерживает стройные формы изнурительными занятиями в спортзале. Свои тренировки артистка часто демонстрирует в сети.

В программе "Светская жизнь" Злата Огневич решила ответить на провокационный вопрос и признаться, сколько точно весит. Сделала это звезда после того, как рассказала о лишних килограммах.

"Сегодня утром было 54,2 кг. Я расстроилась и сажусь на предновогоднюю диету, потому что 54 для меня это много. Мне надо 52", - отметила Злата Огневич.

Кроме этого, артистка откровенно рассказала о своем питании. По словам Златы Огневич, она отказалась от молочных продуктов и уже 2 года не ест мясо. Зато в ее рационе есть рыба.

"Скажу главное, что я не ем никаких молочных продуктов. Девушки смотрят на меня с недоверием, так как думают, что без этого нельзя жить. Но правда, попробуйте, хотя бы два-три месяца не поесть молочных продуктов. Вес уходит и вы будете иметь очень хороший вид. Первый месяц у меня просто была ломка и я не понимала, что мне есть. Но я нашла веганские продукты, вкусные блюда", - рассказала Злата Огневич.