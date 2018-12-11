Диана Крюгер раскрыла подробности о ребенке от Нормана Ридуса

Новости шоу бизнеса: Cовсем недавно Диана Крюгер впервые стала мамой.

Поклонники актрисы с нетерпением ждали появления первенца на свет, тем более что его отцом стал звезда сериала "Ходячие мертвецы" Норман Ридус. Однако оставалось загадкой, кто же родился у звездной пары: мальчик или девочка. Диана сама раскрыла эту тайну.

В диалоге с ведущим Крюгер заявила: "Она еще очень маленькая, но я ужасно устала. Я чувствую себя настоящим супергероем". Таким образом фанаты Дианы узнали, что у нее родилась девочка, но имя новорожденной звездная мама еще держит в секрете. Стоит отметить, что актриса уже вернулась к светской жизни – на днях она посетила показ марки Versace в Нью-Йорке, и окружающие отметили, как свежо и хорошо выглядит Крюгер. Похоже, если у актрисы и есть какие-то трудности с материнством, то она это успешно скрывает.

Диана Крюгер и Норман Ридус познакомились еще в 2014 году во время съемок фильма "Небо", а в 2015 их стали видеть вместе в неформальной обстановке. До середины лета 2016 Диана изменяла своему бойфренду, Джошуа Джексону, с Ридусом, однако в итоге все же решила положить конец 10-летним отношениям со звездой «Бухты Доусона». После этого она стала встречаться с 49-летним Норманом, но официально как пара они вышли в свет только в 2018 году на Critics Choice Awards. О беременности актрисы стало известно во время Каннского кинофестиваля, когда скрывать положение было уже невозможно. Первый для Дианы и второй для Ридуса ребенок родился в октябре 2018.