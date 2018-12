Майли Сайрус рассказала, из-за кого снова начала курить марихуану

Новости шоу бизнеса: Певица призналась, что вернулась к пагубной привычке и все это из-за ее матери.

В прошлом году 26-летняя Майли Сайрус заявляла в интервью, что отказалась от употребления марихуаны, чтобы с ясной головой работать над записью нового музыкального альбома Younger Now. С момента релиза пластинки прошел год, и звезда вдруг призналась, что вновь вернулась к вредным привычкам. Оказалось, дело не в очередном расставании с Лиамом Хемсвортом, а в маме исполнительницы.

Майли Сайрус рассказала, что курит марихуану в компании со своей 51-летней матерью Тиш Сайрус. "Мы покуриваем время от времени. Мама втянула меня в это. Но я не курю, когда работаю, потому что хочу быть полностью сосредоточенной и преданной делу", – отметила звезда. Надо заметить, что родители исполнительницы никак не препятствовали ей самовыражаться пару лет назад, когда на смену длинным локонам пришла короткая стрижка, минимум одежды и вульгарное поведение на сцене.

Пока не ясно, стало ли употребление марихуаны причиной или следствием того, что после сдержанного клипа на песню Younger Now последовало откровенное музыкальное видео для трека Nothing Breaks Like a Heart.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 6 Дек 2018 в 8:58 PST

В Instagram аккаунте Сайрус также стали появляться более раскованные фотографии, но как к этому относится ее возлюбленный Лиам Хемсворт, пока неизвестно. Возможно, все дело в том, что последний ее клип оказался более просматриваемым и обсуждаемым, а образ бунтарки приносит больше прибыли, чем образ леди.