Скачать
Среда, 12.12.2018
Освобождение Сенцова: Президент РФ &quot;обещал подумать&quot;
Освобождение Сенцова: Президент РФ "обещал подумать"
Приватизация &quot;Центрэнерго&quot; отменяется
Приватизация "Центрэнерго" отменяется
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей и видео голов 11 декабря
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день

Майли Сайрус рассказала, из-за кого снова начала курить марихуану

Майли Сайрус рассказала, из-за кого снова начала курить марихуану
13:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Певица призналась, что вернулась к пагубной привычке и все это из-за ее матери.

В прошлом году 26-летняя Майли Сайрус заявляла в интервью, что отказалась от употребления марихуаны, чтобы с ясной головой работать над записью нового музыкального альбома Younger Now. С момента релиза пластинки прошел год, и звезда вдруг призналась, что вновь вернулась к вредным привычкам. Оказалось, дело не в очередном расставании с Лиамом Хемсвортом, а в маме исполнительницы.

Майли Сайрус рассказала, что курит марихуану в компании со своей 51-летней матерью Тиш Сайрус. "Мы покуриваем время от времени. Мама втянула меня в это. Но я не курю, когда работаю, потому что хочу быть полностью сосредоточенной и преданной делу", – отметила звезда. Надо заметить, что родители исполнительницы никак не препятствовали ей самовыражаться пару лет назад, когда на смену длинным локонам пришла короткая стрижка, минимум одежды и вульгарное поведение на сцене.

Пока не ясно, стало ли употребление марихуаны причиной или следствием того, что после сдержанного клипа на песню Younger Now последовало откровенное музыкальное видео для трека Nothing Breaks Like a Heart.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

В Instagram аккаунте Сайрус также стали появляться более раскованные фотографии, но как к этому относится ее возлюбленный Лиам Хемсворт, пока неизвестно. Возможно, все дело в том, что последний ее клип оказался более просматриваемым и обсуждаемым, а образ бунтарки приносит больше прибыли, чем образ леди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Курение, Наркотики, Марихуана, Майли Сайрус, Причина, Мама, Певица, Привычка, Пагубная привычка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
02 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
03 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 В Антарктиде обнаружили странные конструкции
05 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: стали известны подробности
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: все подробности
Самые лучшие бойцы: Украина празднует День Сухопутных войск
Украина празднует День Сухопутных войск
Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными
Маникюр 2019: изысканный бирюзовый цвет не оставит вас равнодушными
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь