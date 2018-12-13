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Эффектный выход: Джей Ло подчеркнула сексуальны формы
08:06 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Сегодня

Новости шоу бизнеса: Дженнифер Лопес стала гостьей популярного в Америке телешоу.

Дженнифер Лопес, на днях ставшая гостьей на презентации киноленты "Начни сначала"/Second Act, состоявшейся в Лос-Анджелесе, снова вышла на публику. На этот раз латиноамериканская звезда пришла на популярное в Америке "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном", где также презентовала новый фильм со своим участием.

Что ни говори, а 49-летняя Джей Ло умеет привлечь к себе внимание. В телестудию она надела короткое розовое платье с пышной юбкой и очень смелым декольте, в котором были видны все прелести звезды. Дополнили образ искусительницы серебристые босоножки на высоком каблуке и тонкий пояс в тон.

Фанаты в шоке от нового наряда Дженифер Лопес

Напомним, Актриса и певица Дженнифер Лопес наслаждается новым романом. Лопес встречается с американским бейсболистом доминиканского происхождения Алексом Родригесом.

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Все по теме:

Лос-Анджелес, Джей Ло, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.
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