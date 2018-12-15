Победившая рак: украинская певица Евгения Власова кардинально сменила имидж

Украинская Певица Евгения Власова решила кардинально изменить имидж, чтобы воспоминаний о болезни, с которыми она неоднократно боролась, не осталось совсем.
В этом ей помогла директор оргкомитета конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, которая с недавних пор помогает девушкам менять стиль и внешность.
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Кто может стать следующей героиней нашей рубрики? Любая девушка. Участие совершенно бесплатно. ⠀ Но... вы должны заинтересовать своей историей и воодушевить нас, ответив на вопрос - почему именно вы достойны перемен, которые непременно приведут к началу чего-то нового в жизни . Ведь не зря, говорят, женщина меняется, когда влюбляется или перестает любить). ⠀ Пишите мне в директ или на email (см выше) и может быть именно вы та, которую я ищу.
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Видеорубрика #beautyтрансформация - это мое хобби, которым я смогла заразить единомышленников. Вместе мы помогаем людям найти себя и стать лучше Было безумно интересно работать с известной героиней, популярной певицей Женей Власовой @eygeniavlasova . И что приятно, она полностью доверилась нам! Мы подобрали для нее новый сценический образ и и, надеемся, он вдохновит ее вновь покорить сцену и создать новые хиты. ⠀ Все заждались, Женя! Show must go on ⠀ Пишите, как вам ее новый стиль? Чтобы вы придумали для нее? Очень интересно знать ваше мнение. ⠀ Продюсер: @knopakoki Beauty sponsor: @makalendra_beauty_products Hair style: @leragornostay Makeup: @otosanta Style: @darina.bronshpits Movie: @evgeniysonev
Напомним, еще в 2015-м году Власова говорила, что хочет уйти из шоу-биза, чтобы не быть чьей-то любовницей. Также в конце ноября 2017 года попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии.