Победившая рак: украинская певица Евгения Власова кардинально сменила имидж

Новости шоу бизнеса: Ранее Евгения Власова победила онкологию.

Украинская Певица Евгения Власова решила кардинально изменить имидж, чтобы воспоминаний о болезни, с которыми она неоднократно боролась, не осталось совсем.

В этом ей помогла директор оргкомитета конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, которая с недавних пор помогает девушкам менять стиль и внешность.

Напомним, еще в 2015-м году Власова говорила, что хочет уйти из шоу-биза, чтобы не быть чьей-то любовницей. Также в конце ноября 2017 года попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии.