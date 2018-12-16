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В Великобритании нашли письмо Санта-Клаусу, которому 120 лет

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В Великобритании нашли письмо Санта-Клаусу, которому 120 лет
18:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В Великобритании нашли письмо Санта-Клаусу, которое потрясло сеть. На рукописи стояла дата - 2 декабря 1989 года.

Каждый ребенок с нетерпением ждет рождественско-новогодних праздников, ведь именно в это время осуществляются желания малышей. Да и в прошлом веке было так же: дети писали письма Санта-Клаусу или Николаю, ожидая желанные подарки. На днях в городе Кентербери случайно нашли праздничную рукопись, датированную 1989 годом.

Автором письма была 5-летняя девочка Марджори, которая жила 120 лет назад в городке Истборн. У Санта-Клауса малышка попросила игрушечных уток и цыплят, рождественский чулок для подарков и кусочек ленты. Не забыла девочка и о своей кошке Киттикинс: для животного она попросила мяч.

Неизвестно, получила ли маленькая Марджори желанные подарки на Рождество, ведь ее письмо длительное время пролежало в книге и пережило две войны. Только после того, как издание пожертвовали на благотворительность, рукопись была найдена.

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"Это настолько мило. Именно то, что нужно на Рождество: маленькие подарки и настоящее чувство сказки", – призналась продавец книг Лили Барчел.

 

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Отец Лили наткнулся на невероятную находку при просмотре старых изданий. Мужчина даже сделал специальное исследование, чтобы найти родственников Марджори и передать им рукопись. Однако улица, на которой жила девочка, была полностью разрушена во время Первой мировой войны. Поэтому найти потомков автора письма стало невозможно. Рукопись до сих пор сохраняется в магазине игрушек в городе Кентербери, а незаурядная новогодняя история привлекла немалое внимание общественности.

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Великобритания, Дети, Письмо, Находка, Рукопись, Кентербери, Истборн, письмо Санта Клаусу.
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