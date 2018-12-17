Настя Каменских внезапно стала блондинкой

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Настя Каменских примеряла новый образ для шоу "X-фактор 9".

Украинская певица Настя Каменских появилась на четвертом прямом эфире вокального шоу "X-фактор 9", кардинально сменив имидж: девушка неожиданно стала блондинкой с очень длинными волосами. Соответсвующее фото певица опубликовала в Instagram.

Один из судей, певец и судья шоу Андрей Данилко признался, что даже не узнал свою коллегу. "Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю", - сказал он. Правда, большинство подписчиков Насти в Instagram сошлись во мнении, что брюнеткой ей намного лучше.

Напомним, NK получила титул "Певица года" музыкальной премии M1 Music Awards 2018. На церемонию Настя надела эффектный черно-золотой наряд. Спереди он представлял собой золотую кольчугу, а сзади дополнялся длинным шлейфом. На ногах артистки были черные босоножки, а руки ее украшали многочисленные золотые украшения.