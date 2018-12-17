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Настя Каменских внезапно стала блондинкой

Настя Каменских внезапно стала блондинкой
11:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Настя Каменских примеряла новый образ для шоу "X-фактор 9".

Украинская певица Настя Каменских появилась на четвертом прямом эфире вокального шоу "X-фактор 9", кардинально сменив имидж: девушка неожиданно стала блондинкой с очень длинными волосами. Соответсвующее фото певица опубликовала в Instagram.

Один из судей, певец и судья шоу Андрей Данилко признался, что даже не узнал свою коллегу. "Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю", - сказал он. Правда, большинство подписчиков Насти в Instagram сошлись во мнении, что брюнеткой ей намного лучше.

 
 
 
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#xfactor Mua @mariia_samharadze Hair @vlasova____irina Style @lan_ira Jewelry @_exclusivejewelry_

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Напомним, NK получила титул "Певица года" музыкальной премии M1 Music Awards 2018. На церемонию Настя надела эффектный черно-золотой наряд. Спереди он представлял собой золотую кольчугу, а сзади дополнялся длинным шлейфом. На ногах артистки были черные босоножки, а руки ее украшали многочисленные золотые украшения.

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Все по теме:

Стиль, Прическа, Настя Каменских, Певица, Цвет волос, Наряд, НК, X-фактор 9.
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