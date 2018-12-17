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Томас Маркл просил Елизавету II поспособствовать налаживанию отношений с дочерью

Томас Маркл просил Елизавету II поспособствовать налаживанию отношений с дочерью
22:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Отец Меган ищет любые способы, чтобы достучаться до дочери, поэтому решил попросить помощи у главы королевской семьи.

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл в очередной раз пытается привлечь внимание дочери. Недавно он поделился праздничными открытками, в которых Меган писала о своей безграничной любви к нему. Также он сказал, что хочет разбить стену недоразумений, которую молодые супруги построили в их отношениях.

Однако, жена принца Гарри никак не прокомментировала его обращение. Однако Томас Маркл твердо настроен на примирение с дочкой, поэтому решил действовать решительно. В новом интервью для телеканала ITV он обратился к Ее Величеству королеве Елизавете II с надеждой, что она поможет ему воссоединиться с самой младшей дочкой.

"Я буду очень благодарен за все, что может сделать. Я думаю, она тоже хочет решить эти семейные проблемы. Все семьи, королевские или обычные, должны быть вместе на праздники", – обратился к Елизавете II отец Меган Маркл.

Также он отметил, что герцогиня послала ему поздравительную открытку, однако он надеется, что однажды они наладят свои отношения и он встретится с Меган и Гарри.

"Все, что я могу сказать, это то, что она знает, что я здесь и я обращаюсь к ней, потому что мне нужно, чтобы она вернулась ко мне. Я очень ее люблю", – сказал Томас Маркл о своей 37-летней дочери.

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Отношения, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Томас Маркл, Отец Меган Маркл.
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