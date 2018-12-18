Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово года

Новости шоу бизнеса: Авторы словаря отметили, что слово имеет много значений - от юридических до философских.

Составители американского толкового словаря Merriam-Webster выбрали словом 2018 года существительное "justice" ("справедливость", "правосудие", "законность").

Это слово стало самым популярным на сайте толкового словаря, его искали на 74% чаще, чем в 2017 году, передает Медуза.

В десятку слов, которые пользователи словаря искали чаще всего, вошли:

"nationalism" ("национализм")

"pansexual" ("пансексуальный")

"Lodestar" ("Полярная звезда")

"epiphany" ("прозрение")

"feckless" ("безответственный")

"Laurel" (имя Лорел)

"pissant" ("ничтожество")

"respect" ("уважение")

"maverick" ("инакомыслящий")

"excelsior" ("все выше").

В 2017 году толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом года "feminism" ("феминизм").

Оксфордский словарь назвал словом 2018 года "toxic" ("токсичный").

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "single-use" ("одноразовый").