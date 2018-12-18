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Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово года

Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово года
05:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Авторы словаря отметили, что слово имеет много значений - от юридических до философских.

Составители американского толкового словаря Merriam-Webster выбрали словом 2018 года существительное "justice" ("справедливость", "правосудие", "законность").

Это слово стало самым популярным на сайте толкового словаря, его искали на 74% чаще, чем в 2017 году, передает Медуза.

В десятку слов, которые пользователи словаря искали чаще всего, вошли:

  • "nationalism" ("национализм")
  • "pansexual" ("пансексуальный")
  • "Lodestar" ("Полярная звезда")
  • "epiphany" ("прозрение")
  • "feckless" ("безответственный")
  • "Laurel" (имя Лорел)
  • "pissant" ("ничтожество")
  • "respect" ("уважение")
  • "maverick" ("инакомыслящий") 
  • "excelsior" ("все выше").

В 2017 году толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом года "feminism" ("феминизм").

Оксфордский словарь назвал словом 2018 года "toxic" ("токсичный").

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "single-use" ("одноразовый").

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Словарь, Слово года, Справедливость, Merriam-Webster.
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