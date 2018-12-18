Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово года

Составители американского толкового словаря Merriam-Webster выбрали словом 2018 года существительное "justice" ("справедливость", "правосудие", "законность").
Это слово стало самым популярным на сайте толкового словаря, его искали на 74% чаще, чем в 2017 году, передает Медуза.
В десятку слов, которые пользователи словаря искали чаще всего, вошли:
В 2017 году толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом года "feminism" ("феминизм").
Оксфордский словарь назвал словом 2018 года "toxic" ("токсичный").
Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "single-use" ("одноразовый").