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Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле

Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
13:21 Сегодня Телеграф rbc.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото звезда позировала на камеру в блестящем костюме пижамного стиля с золотым микрофоном.

Украинская поп-певица и судья шоу Х-фактор Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, опубликовала на своей страничке в Instagram фото, которое не оставило поклонников равнодушными. Подписала она снимок в мотивирующими словами, о том как планировать свой день и все успевать.

Каменских рассказала подписчикам, как ей удается в течение дня выполнять запланированные задачи, и дала несколько советов. 

 
 
 
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Ещё одна цель в рамках челленджа #obіцяюза100днів от меня и o.b.©️ выполнена Я уверенно владею эффективным тайм-менеджментом и сегодня поделюсь с вами несколькими советами. Хотя работа артиста насыщена событиями и мультизадачна, благодаря четкой структуре моего дня и расписанным задачам, я успеваю все запланированное. Мне удается в один день и на главной музыкальной премии страны выступить, и оперативно переехать на другое шоу, например Делюсь с вами моими главными секретами: планирую все свои действия, даже самые мелкие не нарушаю намеченный план делегирую некоторые обязанности моей команде ничего не откладываю на потом обещаю себе, что все задуманное выполню и верю в себя Ставьте и вы перед собой большие цели, но обязательно планируйте то, как будете их достигать! А если вы со мной в челлендже #obіцяюза100днів, живете активно и из сердца - все ваши мечты будут сбываться! Действуйте ставьте в комментариях если согласны!

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

"Я уверенно владею эффективным тайм-менеджментом и сегодня поделюсь с вами несколькими советами. Хотя работа артиста насыщена событиями и мультизадачна, благодаря четкой структуре моего дня и расписанным задачам, я успеваю все запланированное", - поделилась Настя Каменских.

"Мне удается в один день и на главной музыкальной премии страны выступить, и оперативно переехать на другое шоу, например", - рассказала девушка о своем насыщенном рабочем графике.

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"Делюсь с вами моими главными секретами", - написала она.

1. Планирую все свои действия, даже самые мелкие

2. Не нарушаю намеченный план

3. Делегирую некоторые обязанности моей команде

4. Ничего не откладываю на потом

5. Обещаю себе, что все задуманное выполню и верю в себя

"Ставьте и вы перед собой большие цели, но обязательно планируйте то, как будете их достигать! ", - мотивировала певица своих подписчиков.

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Instagram, Знаменитости, Настя Каменских, Х-фактор, НК.
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