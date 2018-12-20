Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле

Новости шоу бизнеса: На фото звезда позировала на камеру в блестящем костюме пижамного стиля с золотым микрофоном.

Украинская поп-певица и судья шоу Х-фактор Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, опубликовала на своей страничке в Instagram фото, которое не оставило поклонников равнодушными. Подписала она снимок в мотивирующими словами, о том как планировать свой день и все успевать.

Каменских рассказала подписчикам, как ей удается в течение дня выполнять запланированные задачи, и дала несколько советов.

"Я уверенно владею эффективным тайм-менеджментом и сегодня поделюсь с вами несколькими советами. Хотя работа артиста насыщена событиями и мультизадачна, благодаря четкой структуре моего дня и расписанным задачам, я успеваю все запланированное", - поделилась Настя Каменских.

"Мне удается в один день и на главной музыкальной премии страны выступить, и оперативно переехать на другое шоу, например", - рассказала девушка о своем насыщенном рабочем графике.

"Делюсь с вами моими главными секретами", - написала она.

1. Планирую все свои действия, даже самые мелкие

2. Не нарушаю намеченный план

3. Делегирую некоторые обязанности моей команде

4. Ничего не откладываю на потом

5. Обещаю себе, что все задуманное выполню и верю в себя

"Ставьте и вы перед собой большие цели, но обязательно планируйте то, как будете их достигать! ", - мотивировала певица своих подписчиков.