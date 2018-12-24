Настя Каменских кардинально изменила прическу

Новости шоу бизнеса: В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию, на которой позирует в закулисьи шоу "Х-фактор".

Популярная артистка знатно удивила поклонников сменой прически.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram.

Так на фотографии, которая появилась в аккаунте певицы, она позирует в стильном черном наряде, с золотистой вышивкой, который напоминает китель. Но больше всего поклонников удивила новая прическа Каменских. Фанаты привыкли видеть Настю с игривыми кудрями, но в последнее время артистка стала все чаще выпрямлять волосы. Теперь же Настя появилась на публике с необычными мелкими косичками, которые напоминают дрэды. На лице Каменских яркий макияж с акцентом на глаза. Но поклонники отметили, что артистка неправильно подобрала тональную основу.

В подписи к фотографии Настя Каменских рассказала, кто помогал ей создавать этот образ. Фолловеры не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новую публикацию на странице звезды. Одни Настю Каменских засыпают комплиментами, а некоторые написали, что уже соскучились по милым кудряшками артистки. Кто-то считает, что певица сильно изменилась, когда ушла от Потапа.

"Очень красивая", "Невероятная", "Лучший образ из всех увиденных у Вас", "Божественная!", "Прическа и платье просто шикарные", "Какая ж ты классная", "Красивая, не узнать", "Настя, ты была просто красоткой! Тебе очень идут косички!", "Настя! Крутая причёска. Покажите полностью", "Безумная красота", "Пиджак класс", "Красивый наряд конечно, но зачем было копировать Майкла Джексона? Настя всегда пытается повторить заграничных артистов. Придумай своё, а не копируй у иностранных звёзд", "А теперь пародия на Алишию Кис. Ну камон, ну что с фантазией!?", "Самый шикарный образ", - пишут в комментариях.

Как сообщалось ранее, Вера Брежнева, не так давно опубликовавшая на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном боди и одних туфлях, снова порадовала своих подписчиков. Только на этот раз образ звезды оказался более роскошным.