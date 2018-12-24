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Настя Каменских кардинально изменила прическу

Настя Каменских кардинально изменила прическу
08:15 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию, на которой позирует в закулисьи шоу "Х-фактор".

Популярная артистка знатно удивила поклонников сменой прически.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram. 

Так на фотографии, которая появилась в аккаунте певицы, она позирует в стильном черном наряде, с золотистой вышивкой, который напоминает китель. Но больше всего поклонников удивила новая прическа Каменских. Фанаты привыкли видеть Настю с игривыми кудрями, но в последнее время артистка стала все чаще выпрямлять волосы. Теперь же Настя появилась на публике с необычными мелкими косичками, которые напоминают дрэды. На лице Каменских яркий макияж с акцентом на глаза. Но поклонники отметили, что артистка неправильно подобрала тональную основу. 

 
 
 
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#xfactor Style @lan_ira Mua @mariia_samharadze Hair: @Official_amygrace Jewelry: @_exclusivejewelry_ @sw_ocean_plaza

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В подписи к фотографии Настя Каменских рассказала, кто помогал ей создавать этот образ. Фолловеры не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новую публикацию на странице звезды. Одни Настю Каменских засыпают комплиментами, а некоторые написали, что уже соскучились по милым кудряшками артистки. Кто-то считает, что певица сильно изменилась, когда ушла от Потапа. 

 
 
 
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Incredible talented @melaniecmusic at #Xfactor Each of us had our own icons that we admired in the childhood. For me it were the legendary Spice Girls. And even after so much time left, even after being on the stage over 12 years and performing a lot around the world.. yesterday I wasn’t able to hold back my tears when seeing @melaniecmusic No words - pure emotions Вчера был невероятный эфир! Столько крутых выступлений, столько неожиданных дуэтов, сюрпризов и новых знакомств. Была безумно рада встретить легендарную @melaniecmusic Восхищаюсь ее талантом!  У каждого из нас в детстве были свои кумиры которыми мы восхищались! И не смотря на то, что прошло уже так много времени, я сама уже на сцене более 12 лет и выступаю с концертами по всеми миру.. вчера не смогла сдержать слез, как ребёнок, встретившись с @melaniecmusic

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Мама Насти Каменских рассказала всю правду об отношениях дочери с Потапом

"Очень красивая", "Невероятная", "Лучший образ из всех увиденных у Вас", "Божественная!", "Прическа и платье просто шикарные", "Какая ж ты классная", "Красивая, не узнать", "Настя, ты была просто красоткой! Тебе очень идут косички!", "Настя! Крутая причёска. Покажите полностью", "Безумная красота", "Пиджак класс", "Красивый наряд конечно, но зачем было копировать Майкла Джексона? Настя всегда пытается повторить заграничных артистов. Придумай своё, а не копируй у иностранных звёзд", "А теперь пародия на Алишию Кис. Ну камон, ну что с фантазией!?", "Самый шикарный образ", - пишут в комментариях.

Как сообщалось ранее, Вера Брежнева, не так давно опубликовавшая на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном боди и одних туфлях, снова порадовала своих подписчиков. Только на этот раз образ звезды оказался более роскошным.

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Instagram, Настя Каменских, НК, Популярные артистки.
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