Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото

Новости шоу бизнеса: Поклонникам артистки очень понравилось фото.

Бывшая вокалистка украинской группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая ранее рассказала о личной жизни, в своем Instagram-аккаунте обнародовала фотографию с отдыха. На снимке звезда загорает в розовом купальнике.

Подписчикам понравилось фото артистки. Они засыпали Седокову комплиментами и написали много лестных слов о ее красоте. "Ниче так орешек", "Вау", "Красотка!" "Вы умеете удивлять", "Идеальная", "Фигурка отпад, все в меру", "Аппетитная такая", "Как всегда бомба", "Сплошной секс!" — пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мяу Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 23 Дек 2018 в 6:22 PST

Отметим, всего за шесть часов после публикации пост артистки собрал более 113 тысяч лайков.

Как сообщалось ранее, Анна Седокова презентовала новый клип на песню "Шантарам", а уже сегодня его обсуждает вся сеть. Так, новая видеоработа певицы, режиссером которой стал Алан Бадоев, получилась настолько откровенной и провокационной, что ее запретили показывать на телевидении.