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Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото

Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото
14:41 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонникам артистки очень понравилось фото.

Бывшая вокалистка украинской группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая ранее рассказала о личной жизни, в своем Instagram-аккаунте обнародовала фотографию с отдыха. На снимке звезда загорает в розовом купальнике.

Подписчикам понравилось фото артистки. Они засыпали Седокову комплиментами и написали много лестных слов о ее красоте. "Ниче так орешек", "Вау", "Красотка!" "Вы умеете удивлять", "Идеальная", "Фигурка отпад, все в меру", "Аппетитная такая", "Как всегда бомба", "Сплошной секс!" — пишут в комментариях. 

 
 
 
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Мяу

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Экс-"ВИА Гра" поделилась эффектным снимком, чем удивила поклонников

Отметим, всего за шесть часов после публикации пост артистки собрал более 113 тысяч лайков.

Как сообщалось ранее, Анна Седокова презентовала новый клип на песню "Шантарам", а уже сегодня его обсуждает вся сеть. Так, новая видеоработа певицы, режиссером которой стал Алан Бадоев, получилась настолько откровенной и провокационной, что ее запретили показывать на телевидении.

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Instagram, Виа Гра, Седокова.
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