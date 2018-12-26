Настя Каменских очаровала сеть новыми фото

Новости шоу бизнеса: Недавно знаменитость сделала новое селфи в зеркале, показав новое меховое пальто.

Настя Каменских похвасталась стильным образом, но фанаты не поняли, что она надела.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в последнее время кардинально изменила образ и хорошо похудела, чем и хвастается на своей страничке в Instagram. Артистка призналась, что это - ее новая любовь, прорекламировав популярный бренд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My new fur love @juliyahouse Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Дек 2018 в 10:31 PST

"Моя новая меховая любовь", - похвасталась Каменских. Фолловеры не прошли мимо: "Я думала спочатку,що то халат)))!!!!", "Классный халатик", "Красивый халат", "Анастасия красотка", "НАСТЮША ,красотка !!!!!!!!".

Напомним, Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram.