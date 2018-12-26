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Настя Каменских очаровала сеть новыми фото

Настя Каменских очаровала сеть новыми фото
14:37 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно знаменитость сделала новое селфи в зеркале, показав новое меховое пальто.

Настя Каменских похвасталась стильным образом, но фанаты не поняли, что она надела.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в последнее время кардинально изменила образ и хорошо похудела, чем и хвастается на своей страничке в Instagram. Артистка призналась, что это - ее новая любовь, прорекламировав популярный бренд. 

 
 
 
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My new fur love @juliyahouse

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Мама Насти Каменских рассказала всю правду об отношениях дочери с Потапом

"Моя новая меховая любовь", - похвасталась Каменских. Фолловеры не прошли мимо: "Я думала спочатку,що то халат)))!!!!", "Классный халатик", "Красивый халат", "Анастасия красотка", "НАСТЮША ,красотка !!!!!!!!".

Напомним, Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram.

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Знаменитости, Стиль, Настя Каменских, Стильный образ, НК.
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