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Иракли Макацария с Яной Заяц поехали в Грузию: показали свои умения

Иракли Макацария с Яной Заяц поехали в Грузию: показали свои умения
13:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: После окончания шоу "Танцы со звездами 2018" одна из пар продолжает совместные тренировки.

Ранее зажигательный продюсер и экс-участник шоу "Холостяк" заявлял, что намерен повезти свою партнершу по танцам в Грузию. По словам Иракли, все время участия в развлекательном проекте он чувствовал большую поддержку с Родины. Поэтому на последнем выпуске грузинского шоу "Танцы со звездами" Иракли вместе с Яной вышли на паркет.

"Я искренне рад, что танцы появились в моей жизни, а вместе с ними – и такой замечательный партнер и уже близкий друг Яна Заец. Вчера мы снова вышли на паркет, получив возможность еще раз почувствовать те же невероятные эмоции от одной из моих любимых постановок на проекте, которую для нас придумала Елена Ткаченко, за что мы ей очень признательны ", – рассказал Иракли Макацария. 

 
 
 
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Я искренне рад, что танцы появились в моей жизни, а в месте с ними и такой замечательный партнер и уже близкий друг - @zlayazaya_official Вчера мы вновь вышли на паркет, получив возможность еще раз прочувствовать те самые невероятные эмоции от одной из моих любимых постановок на проекте, которую для нас придумала @alyona_tka4enko , за что мы ей безмерно благодарныЭто безумно глубокий танец, тема которого объединяет грузинский и украинский народы. Дальше - больше, спасибо каждому из вас, вы то, что придает мне сил двигаться только вперед!! #maqatsa #dwts #georgia #stopoccupation #georgia #georgian

Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Чем запомнился второй сезон "Танцев со звездами"

Пара стала третьими приглашенными гостями на грандиозный финал. В прямом эфире Иракли Макацария и Яна Заяц станцевали чувственный контемп под песню Нино Катамадзе "Once In The Street".

Это очень глубокий танец, тема которого объединяет грузинский и украинский народы. Дальше будет больше! Благодарю каждого из вас, вы предоставляете мне сил двигаться только вперед,– добавил Иракли.

Стоит отметить, что украинские зрители уже видели эффектную постановку на шоу "Танцы со звездами 2018". Тогда Иракли и Яна представили историю грузинского и украинского народа, которая очаровала их сторонников.

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Все по теме:

Грузия, Танцы со звездами, Иракли Макацария, танцы со звездами 2018, Яна Заяц.
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