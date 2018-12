Иракли Макацария с Яной Заяц поехали в Грузию: показали свои умения

Новости шоу бизнеса: После окончания шоу "Танцы со звездами 2018" одна из пар продолжает совместные тренировки.

Ранее зажигательный продюсер и экс-участник шоу "Холостяк" заявлял, что намерен повезти свою партнершу по танцам в Грузию. По словам Иракли, все время участия в развлекательном проекте он чувствовал большую поддержку с Родины. Поэтому на последнем выпуске грузинского шоу "Танцы со звездами" Иракли вместе с Яной вышли на паркет.

"Я искренне рад, что танцы появились в моей жизни, а вместе с ними – и такой замечательный партнер и уже близкий друг Яна Заец. Вчера мы снова вышли на паркет, получив возможность еще раз почувствовать те же невероятные эмоции от одной из моих любимых постановок на проекте, которую для нас придумала Елена Ткаченко, за что мы ей очень признательны ", – рассказал Иракли Макацария.

Пара стала третьими приглашенными гостями на грандиозный финал. В прямом эфире Иракли Макацария и Яна Заяц станцевали чувственный контемп под песню Нино Катамадзе "Once In The Street".

Это очень глубокий танец, тема которого объединяет грузинский и украинский народы. Дальше будет больше! Благодарю каждого из вас, вы предоставляете мне сил двигаться только вперед,– добавил Иракли.

Стоит отметить, что украинские зрители уже видели эффектную постановку на шоу "Танцы со звездами 2018". Тогда Иракли и Яна представили историю грузинского и украинского народа, которая очаровала их сторонников.