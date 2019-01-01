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Катя Осадчая поразили поклонников своим праздничным образом на Новый год

Катя Осадчая поразили поклонников своим праздничным образом на Новый год
12:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новые фото Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поразили поклонников в социальных сетях выбором стильного наряда для празднования Нового года.

Украинская звезда примерила роскошное золотое платье с блестящей вышивкой и длинным шлейфом. Свой образ Катя дополнила аккуратным и лаконичным ободком для волос, собранной прической и стильными серьгами. 

 
 
 
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З Новим роком!!!!! Миру нам і щастя! Вітаю!!!!!

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

На фотографиях телеведущая позирует со своим мужем Юрием Горбуновым.

"С Новым годом! Мира нам и счастья! Поздравляю!" – поздравила поклонников в подписи Осадчая. 

Катя Осадчая с Юрией Горбуновым покаталась на коньках

 
 
 
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Все встигли приготувати? :) В нас останні приготування

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Перед этим Катя Осадчая опубликовала фото, которое сделала во время приготовления к празднованию.

"Все успели приготовить? У нас последние приготовления", – добавила она.

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Все по теме:

Instagram, Знаменитости, Телеведущие, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, 2019 год, Телезвезды, Новый год 2019.
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