Катя Осадчая поразили поклонников своим праздничным образом на Новый год

Новости шоу бизнеса: Новые фото Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поразили поклонников в социальных сетях выбором стильного наряда для празднования Нового года.

Украинская звезда примерила роскошное золотое платье с блестящей вышивкой и длинным шлейфом. Свой образ Катя дополнила аккуратным и лаконичным ободком для волос, собранной прической и стильными серьгами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Новим роком!!!!! Миру нам і щастя! Вітаю!!!!! Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 31 Дек 2018 в 3:00 PST

На фотографиях телеведущая позирует со своим мужем Юрием Горбуновым.

"С Новым годом! Мира нам и счастья! Поздравляю!" – поздравила поклонников в подписи Осадчая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Все встигли приготувати? :) В нас останні приготування Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 31 Дек 2018 в 8:41 PST

Перед этим Катя Осадчая опубликовала фото, которое сделала во время приготовления к празднованию.

"Все успели приготовить? У нас последние приготовления", – добавила она.