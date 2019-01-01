Катя Осадчая поразили поклонников своим праздничным образом на Новый год

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поразили поклонников в социальных сетях выбором стильного наряда для празднования Нового года.
Украинская звезда примерила роскошное золотое платье с блестящей вышивкой и длинным шлейфом. Свой образ Катя дополнила аккуратным и лаконичным ободком для волос, собранной прической и стильными серьгами.
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На фотографиях телеведущая позирует со своим мужем Юрием Горбуновым.
"С Новым годом! Мира нам и счастья! Поздравляю!" – поздравила поклонников в подписи Осадчая.
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Перед этим Катя Осадчая опубликовала фото, которое сделала во время приготовления к празднованию.
"Все успели приготовить? У нас последние приготовления", – добавила она.