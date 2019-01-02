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Как Тина Кароль провела 2018 год: эффектное видео

Как Тина Кароль провела 2018 год: эффектное видео
12:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В Instagram артистка делится со своими поклонниками редкими кадрами из частной жизни.

Украинская певица Тина Кароль, кроме вокальной карьеры, является активным блогером. 

Перед Новым годом фан-группа звезды решила подготовить для нее сюрприз. Поклонники собрали яркие кадры из жизни Тины Кароль в одном ролике. Видео брали исключительно 2018 года. 

 
 
 
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Эксклюзивные кадры: как Тина Кароль провела 2018 год #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

В ролике Тина Кароль намочила красное платье перед съемкой в клипе, чтобы посмотреть, как наряд будет выглядеть под дождем. Также в видео вошли кадры с репетиций и изнурительных тренировок.

У Тины Кароль произошли неприятности с елкой

Стоит отметить, что со своей фан-группой Тина Кароль активно общается. Звезда участвует в запланированных мероприятиях поклонников и неформальных встречах.

Как сообщалось ранее, Тина Кароль всегда радует поклонников новыми соблазнительными образами, которые очаровывают нежностью и нотками сексуальности. В гардеробе певицы есть много латексных платьев, а совсем недавно девушка засветила еще и довольно откровенное боди черного цвета.

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Тина Кароль, Instagram, Знаменитости, Певицы.
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