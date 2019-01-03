Скачать
Четверг, 03.01.2019
В Виннице арестовали без права залога подозреваемого в убийстве семьи
В Виннице арестовали без права залога подозреваемого в убийстве семьи
В Варшаве лоб в лоб столкнулись трамваи, есть пострадавшие
В Варшаве лоб в лоб столкнулись трамваи, есть пострадавшие
Реал готовит первый зимний трансфер
Реал готовит первый зимний трансфер
Снежная стихия: 10 наиболее крупных снегопадов в истории (Фото)
Снежная стихия: 10 наиболее крупных снегопадов в истории (Фото)

Настя Каменских удивила новым образом

Смотрите фото (4)
Настя Каменских удивила новым образом
05:03 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских предстала перед публикой в образе Клеопатры.

Популярная певица Настя Каменских, которая исполнила для поклонников две версии знаменитой рождественской песни "Щедрик", опубликовала в социальной сети Instagram серию фотографий в образе царицы Клеопатры. В таком стиле Настя Каменских была на финале шоу "Х-фактор", где выполняет функции члена жюри.

Певицу раскритиковали за слишком облегающее платье из золотистой ткани с глубоким вырезом и массивным ожерельем. Волосы артистка завязала на макушке в высокий хвост, чем напомнила Ким Кардашьян и Дженифер Лопез.

В комментариях подписчики отметили, что певица похудела и такой образ ей не подходит. "Настюха, грудь дома забыла?", "Зачем так худеть?", "Была такая милая, индивидуальная... А сейчас я смотрю ее фото и не всегда понимаю, на кого смотрю настолько похожа на однородную массу стандартных новых красавиц", "Это платье неудачное, грудь сплющивает", "Интересно свои волосы или нарощенные?", "Дешевая богема", - пишут подписчики в комментариях.

Впрочем, некоторые пользователям такой образ исполнительницы понравился. "Анастасия, вы такая красотка. Не обращайте внимание на злые языки. В любом случае для всех хорош не будешь. Голос супер, фигура обалдеть, внешность - красавица, а то как вы себя ведете на сцене, просто глаз не оторвать! Вы крутая", "Какой красивый хвостик, прям бомба", "Ноги, как у Кендалл, а попа, как у Ким".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Клеопатра, Настя Каменских, Новый образ Каменских, Каменских в образе Клеопатры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
02 Украинская знаменитость поделилась семейными снимками
03 СМИ: Александр Цекало не скрывает свою любовницу от жены
04 Кабельный провайдер прекратил трансляцию скандального NewsOne
05 Низкие поступления от приватизации в декабре замещались займами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В первые дни нового года &quot;черное золото&quot; продолжает дешеветь
В первые дни нового года "черное золото" продолжает дешеветь
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
Украина снизила импорт газа
Украина снизила импорт газа
В возрасте 63 лет умер известный российский артист Крис Кельми
В возрасте 63 лет умер известный российский артист Крис Кельми
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь