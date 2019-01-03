Настя Каменских удивила новым образом

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских предстала перед публикой в образе Клеопатры.

Популярная певица Настя Каменских, которая исполнила для поклонников две версии знаменитой рождественской песни "Щедрик", опубликовала в социальной сети Instagram серию фотографий в образе царицы Клеопатры. В таком стиле Настя Каменских была на финале шоу "Х-фактор", где выполняет функции члена жюри.

Певицу раскритиковали за слишком облегающее платье из золотистой ткани с глубоким вырезом и массивным ожерельем. Волосы артистка завязала на макушке в высокий хвост, чем напомнила Ким Кардашьян и Дженифер Лопез.

В комментариях подписчики отметили, что певица похудела и такой образ ей не подходит. "Настюха, грудь дома забыла?", "Зачем так худеть?", "Была такая милая, индивидуальная... А сейчас я смотрю ее фото и не всегда понимаю, на кого смотрю настолько похожа на однородную массу стандартных новых красавиц", "Это платье неудачное, грудь сплющивает", "Интересно свои волосы или нарощенные?", "Дешевая богема", - пишут подписчики в комментариях.

Впрочем, некоторые пользователям такой образ исполнительницы понравился. "Анастасия, вы такая красотка. Не обращайте внимание на злые языки. В любом случае для всех хорош не будешь. Голос супер, фигура обалдеть, внешность - красавица, а то как вы себя ведете на сцене, просто глаз не оторвать! Вы крутая", "Какой красивый хвостик, прям бомба", "Ноги, как у Кендалл, а попа, как у Ким".