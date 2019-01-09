Скончался легендарный редактор журнала Vogue

Новости шоу бизнеса: Бабс, которая работала в журнале около 25 лет, умерла в городе Рай в штате Нью-Йорк в понедельник, 7 января.

По словам действующего редактора Vogue USA Анны Винтур, работа Бабс Симпсон в глянце стала настоящим прорывом для своего времени.

"Она снимала наравне с Эрнестом Хемингуэем и Мэрилин Монро простое черное платье и обычный костюм, раскрывая их индивидуальность так, будто это были известные личности", - сказала Винтур.

После ухода из Vogue в 1972 году Бабс Симпсон работала в журнале "House & Garden" до закрытия издания в 1993 году.

В 2012 году Бабс Симпсон снялась в документальном фильме "In Vogue: The Editor's Eye". В ленте бывшие и действующие редакторы Vogue USA Анна Винтур, Полли Меллен, Камила Никерсон, Джейд Хобсон и другие рассказывают о том, как происходит подготовка номера, как делаются съемки и редакторские материалы.

Напомним ранее, что в США на 83-м году жизни скончался американский актер Роберт Рут, который снимался в культовых фильмах Квентина Тарантино.

Рут умер от осложнений после перенесенной пневмонии. У актера остались трое детей и двое внуков.

За свою карьеру Рут снялся в таких фильмах, как "Бешеные псы", "Поймай меня, если сможешь", "Рокки", Криминальное чтиво" и других. Он также исполнил эпизодические роли в сериалах "Миссия невыполнима", "Все любят Рэймонда" и "Притворщик".