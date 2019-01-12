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Стало известно, как украинские звезды передвигаются в метро

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Стало известно, как украинские звезды передвигаются в метро
09:15 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: lux.fm

Новости шоу бизнеса: Дмитрий Коляденко, Светлана Тарабарова и DZIDZIO рассказали, как передвигаются в метрополитене.

Известных зарубежных актеров и артистов можно часто встретить "под землей": услугами метрополитена активно пользуется, например, Киану Ривз.

Шоумен Дмитрий Коляденко признался, что последний раз был в "подземке" пять лет назад. Впрочем, это путешествие Дмитрий до сих пор вспоминает с теплотой: "Я сел на "Золотых воротах", проехался к "Тетральной", затем до Майдана и вернулся на "Театральную". Невероятно кайфонул! Этот "запах метро" невозможно забыть".

А вот певица TARABAROVA призналась, что однажды просто навсегда "закрыла" для себя метрополитен.

"Однажды меня очень сильно толкнул в живот какой-то дядька. Не знаю, было ли это сделано намеренно, но мне было очень больно. Больше больно из-за того, что никто мне не помог. Все сделали вид, что так и надо. После этого я не езжу в метро, даже если очень спешу. Просто не могу туда зайти из-за психологической травмы", – рассказала Светлана.

Отказаться от услуг метро был вынужден и Михаил Хома, солист группы DZIDZIO. Но, по словам артиста, это никак не связано со "звездной болезнью":

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"Раньше очень активно пользовался общественным транспортом, особенно, в студенческие времена. Я не стеснялся и в плацкарте ездить. Но сейчас передвигаюсь почти всегда на автомобиле. Если я появляюсь где-то, люди все хотят пообщаться, а не всегда есть возможность сфотографироваться и уделить много времени".

Артист объясняет, что на самом деле энергию пытается сохранять – для того, чтобы делиться ею со зрителями во время концертов, даря позитивный настрой.

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Метро, Метрополитен, Знаменитости, Дмитрий Коляденко, Светлана Тарабарова, Украинские звезды, DZIDZIO, Передвижение в метро.
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