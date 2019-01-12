Скачать
Суббота, 12.01.2019
Несерьезные вакансии, за которые можно получить неплохие деньги (Фото)
1 / 9

Несерьезные вакансии, за которые можно получить неплохие деньги (Фото)

Смена профессии – это очень серьезный шаг, над которым рано или поздно задумывается каждый. Достаточно ли я зарабатываю? Смогу ли я со своими знаниями и навыками получать еще больше? Быть может мне совершить профессиональный "разворот" в противоположную сторону и заняться чем-то новым? Такие вопросы хотя бы раз задавал себе любой. Вопреки утверждению "кто на что учился", существует много очень странных вакансий, которые способны приносить значительный доход.
novate.ru
Фото: novate.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Зарплата, Работа, Профессия, Деньги, Вакансии, Странные вакансии.
17:40 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь