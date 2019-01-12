Несерьезные вакансии, за которые можно получить неплохие деньги (Фото)

Смена профессии – это очень серьезный шаг, над которым рано или поздно задумывается каждый. Достаточно ли я зарабатываю? Смогу ли я со своими знаниями и навыками получать еще больше? Быть может мне совершить профессиональный "разворот" в противоположную сторону и заняться чем-то новым? Такие вопросы хотя бы раз задавал себе любой. Вопреки утверждению "кто на что учился", существует много очень странных вакансий, которые способны приносить значительный доход.