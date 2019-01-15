В шелковом сиреневом платье: Ники Хилтон посетила гала-вечер в Нью-Йорке

Новости шоу бизнеса: Ники Хилтон, которая опекается не только судьбами бездомных животных, стала гостьей одной из вечеринок.

Наследница сети отелей Хилтон пришла на благотворительной мероприятие.

Звезда посетила торжественный гала-вечер благотворительного фонда NRF Foundation, состоявшийся в Нью-Йорке. Вышеупомянутая организация известна тем, что помогает трудоустроиться студентам и людям, ищущим работу.

Среди почетных гостей в этот вечер были рэпер Снуп Догг и Ники Хилтон. По случаю чего светская львица надела сиреневое шелковое платье бренда Galvan London. Дополнили образ серебристый клатч со стразами и босоножки.

К слову, Снуп Догг прибыл на мероприятие в джинсах, кедах и коротком пуховике с меховым воротником. А шея его была евешана массивными украшениями.