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В шелковом сиреневом платье: Ники Хилтон посетила гала-вечер в Нью-Йорке

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В шелковом сиреневом платье: Ники Хилтон посетила гала-вечер в Нью-Йорке
11:34 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости шоу бизнеса: Ники Хилтон, которая опекается не только судьбами бездомных животных, стала гостьей одной из вечеринок.

Наследница сети отелей Хилтон пришла на благотворительной мероприятие.

Звезда посетила торжественный гала-вечер благотворительного фонда NRF Foundation, состоявшийся в Нью-Йорке. Вышеупомянутая организация известна тем, что помогает трудоустроиться студентам и людям, ищущим работу.

Среди почетных гостей в этот вечер были рэпер Снуп Догг и Ники Хилтон. По случаю чего светская львица надела сиреневое шелковое платье бренда Galvan London. Дополнили образ серебристый клатч со стразами и босоножки.

Пэрис Хилтон посетила благотворительное мероприятие вместе с сестрой

К слову, Снуп Догг прибыл на мероприятие в джинсах, кедах и коротком пуховике с меховым воротником. А шея его была евешана массивными украшениями.

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Нью-Йорк, Снуп Догг, Знаменитости, Звезды, Ники Хилтон.
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