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"Трудная герцогиня": за что невзлюбили Меган Маркл в королевском дворце

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&quot;Трудная герцогиня&quot;: за что невзлюбили Меган Маркл в королевском дворце
13:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Слишком строгая герцогиня Сассекская или слишком мнительная прислуга.

Королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри вошла в список самых значимых событий 2018 года. Разговоры о паре не стихают, в основном интерес к королевской чете подогревает сама Меган.

Многие отмечают тяжелый характер новой герцогини. Недавно стало известно, что прислуга королевского дворца дала Маркл прозвище "монстр" или "трудная герцогиня". Горничные и служанки невзлюбили слишком строгую Маркл. Она пишет им подробные инструкции и требует безукоризненного их исполнения. При этом сама встает не раньше полудня.

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За время такого "наведения порядка" из королевского дворца сбежало немало слуг. Спустя полгода работы на престижной должности уволилась личная помощница Меган Маркл Мелисса. Еще более громким стал уход 49-летней Саманты Коэн, которая является персональным секретарем герцога и герцогини Сассекских. К слову, женщина проработала на своей должности 17 лет, при этом ранее она была личным секретарем Елизаветы II. Также покинул свой пост помощник и секретарь принца Эдуард Лейн Фокс.

Последним громким уходом стало увольнение инспектора Скотланд-Ярда, телохранительницы Меган Маркл, что проработала меньше года.

Причиной увольнения сотрудников может быть неподобающее отношение к ним со стороны принца Гарри и Меган Маркл. Так, во время подготовки к свадьбе принц Гарри был "раздражителен и вспыльчив" с персоналом. А Меган, по мнению многих, привыкла к поклонникам и имеет завышенные стандарты для персонала.

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Пол Баррел, дворецкий, прислуживающий в свое время принцессе Диане, дал советы герцогине, которая с завидной регулярностью оказывается в центре скандала, рекомендовав Меган Маркл находиться рядом с супругом - принцем Гарри и Елизаветой II.

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В сети ж мнение о поведении герцогини Сассекской разделились. Есть те, кто подержывают Меган, говоря о травли со стороны прислуги, о зависти в сторону Маркл, и о том, что прислуга должна знать свое место и выполнять обязанности на должном уровне. Есть также и "хейтеры" у герцогини, что называют ее далеко не голливудской оскароносной актрисой, а хитрой интриганткой, американкой смешанных кровей, разведенкой, которой удалось выйти замуж за принца.

Но количество скандалов с участием Меган в королевской семье растет, а в конфликтах зачастую виноваты обе стороны.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Саманта Коэн, Мелисса Туабти.
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