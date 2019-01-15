"Трудная герцогиня": за что невзлюбили Меган Маркл в королевском дворце

Новости шоу бизнеса: Слишком строгая герцогиня Сассекская или слишком мнительная прислуга.

Королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри вошла в список самых значимых событий 2018 года. Разговоры о паре не стихают, в основном интерес к королевской чете подогревает сама Меган.

Многие отмечают тяжелый характер новой герцогини. Недавно стало известно, что прислуга королевского дворца дала Маркл прозвище "монстр" или "трудная герцогиня". Горничные и служанки невзлюбили слишком строгую Маркл. Она пишет им подробные инструкции и требует безукоризненного их исполнения. При этом сама встает не раньше полудня.

За время такого "наведения порядка" из королевского дворца сбежало немало слуг. Спустя полгода работы на престижной должности уволилась личная помощница Меган Маркл Мелисса. Еще более громким стал уход 49-летней Саманты Коэн, которая является персональным секретарем герцога и герцогини Сассекских. К слову, женщина проработала на своей должности 17 лет, при этом ранее она была личным секретарем Елизаветы II. Также покинул свой пост помощник и секретарь принца Эдуард Лейн Фокс.

Последним громким уходом стало увольнение инспектора Скотланд-Ярда, телохранительницы Меган Маркл, что проработала меньше года.

Причиной увольнения сотрудников может быть неподобающее отношение к ним со стороны принца Гарри и Меган Маркл. Так, во время подготовки к свадьбе принц Гарри был "раздражителен и вспыльчив" с персоналом. А Меган, по мнению многих, привыкла к поклонникам и имеет завышенные стандарты для персонала.

Пол Баррел, дворецкий, прислуживающий в свое время принцессе Диане, дал советы герцогине, которая с завидной регулярностью оказывается в центре скандала, рекомендовав Меган Маркл находиться рядом с супругом - принцем Гарри и Елизаветой II.

В сети ж мнение о поведении герцогини Сассекской разделились. Есть те, кто подержывают Меган, говоря о травли со стороны прислуги, о зависти в сторону Маркл, и о том, что прислуга должна знать свое место и выполнять обязанности на должном уровне. Есть также и "хейтеры" у герцогини, что называют ее далеко не голливудской оскароносной актрисой, а хитрой интриганткой, американкой смешанных кровей, разведенкой, которой удалось выйти замуж за принца.

Но количество скандалов с участием Меган в королевской семье растет, а в конфликтах зачастую виноваты обе стороны.