Стало известно, почему принц Гарри с супругой не явились на день рождение герцогини

Новости шоу бизнеса: Как оказалось, Меган Маркл и принц Гарри не значились в списке приглашенных.

На прошлой неделе, 9 января, Кейт Миддлтон праздновала свое 37-летие. Вечеринка проходила в загородном доме в деревне Анмер в Норфолке. На мероприятие были приглашены близкие друзья Миддлтон, но среди гостейне оказалось герцога и герцогини Сассекских, которые в это время были на отдыхе заграницей.

Такая новость укрепила слухи о том, что Кейт и Меган не могут найти общего языка.

Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года официальные представители королевской семьи сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри покидают апартаменты в Кенсингтонском дворце и перебраться в коттедж Фрогмор-хаус в Виндзоре.Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что причиной спонтанному переезду служат напряженные отношения герцогинь.

"У Меган и Кейт разный образ жизни. Каждая из них преследует свои интересы. Нет ничего удивительного в том, что две свободомыслящие женщины, перенесенные из обычного мира в королевский, хотят оставить свой след", – пояснил он.

Стоит отметить, что отсутствие Маркл и принца Гарри никаким образом не повлияло на праздник. Уильям никогда не оставляет любимую жену без приятного сюрприза. Таким образом, в 2009 году он устроил ужин при свечах в частной резиденции Балморал в Шотландии.