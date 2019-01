Герцогиня Сассекская посетила приют, который взяла под опеку

Герцогиня Сассекская приступила к исполнению своих обязанностей после окончания рождественских каникул. Так, 37-летняя жена принца Гарри посетила благотворительную организацию, опекуном которой стала в 2019 году, в бюджетном, но не менее роскошном образе.

Первые снимки с официального выхода Меган Маркл появились на странице королевской семьи в Twitter.

В среду, 16 января, герцогиня Сассекская впервые посетила один из первых своих патронажей – благотворительную организацию Mayhew. Отметим, что объединение отвечает за улучшение благосостояния и решение проблем с жильем бездомных животных, а также за образование и комфортное место проживания бездомных.

The Duchess of Sussex meets @TheMayhew ex-resident Maggie (previously known as Truffle), with her new owner Emma. The Jack Russell puppy was rescued from a suspected puppy farm in October last year. pic.twitter.com/Am0g3VaR6g

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 16 января 2019 г.