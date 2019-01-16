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Герцогиня Сассекская посетила приют, который взяла под опеку

Герцогиня Сассекская посетила приют, который взяла под опеку
19:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл посетила благотворительную организацию, опекуном которой стала в 2019 году, в бюджетном, но не менее роскошном образе.

Герцогиня Сассекская приступила к исполнению своих обязанностей после окончания рождественских каникул. Так, 37-летняя жена принца Гарри посетила благотворительную организацию, опекуном которой стала в 2019 году, в бюджетном, но не менее роскошном образе.

Первые снимки с официального выхода Меган Маркл появились на странице королевской семьи в Twitter.

В среду, 16 января, герцогиня Сассекская впервые посетила один из первых своих патронажей – благотворительную организацию Mayhew. Отметим, что объединение отвечает за улучшение благосостояния и решение проблем с жильем бездомных животных, а также за образование и комфортное место проживания бездомных.

 

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Для второго официального выхода в 2019 году Меган Маркл выбрала бюджетный total look. Беременная жена принца Гарри надела светло-бежевое пальто, из-под которого виднелось платье под шею от H&M за 25 фунтов стерлингов. Дополнили образ герцогини туфли-лодочки в тон к светлому наряду.

Во время мероприятия Меган Маркл знакомились с жителями приюта, с животными, которыми представители Mayhew занимаются, и новыми владельцами собак и кошек, которых забрали в семью.

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Принц Гарри, Приют, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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