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Попались: Потап и Настя Каменских поужинали вместе в ресторане

Попались: Потап и Настя Каменских поужинали вместе в ресторане
20:14 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Фотографией с партнером по сцене Каменских поделилась в социальной сети.

После отдыха в Мексике 31-летняя артистка решила переместить свои загорелые ягодицы в Соединенные Штаты, где еще недавно 37-летний Потап отдыхал в окружении детей и бывшей жены – Ирины Горовой.

Фотографией с партнером по сцене Каменских поделилась в социальной сети. Помимо предполагаемых любовников, на снимке позирует подопечный украинского продюсера – Позитив (Алексей Завгородний) со своей супругой Анной.

"Это было самое вкусное утро в Санта-Монике", – подписала фотографию Настя. Поклонники сразу же отреагировали на снимок, очень напоминающий кадр из семейного архива.

Настя Каменских показала шикарную фигуру в купальнике

Многие отметили, что наличие между Потапом и Каменских романтических отношений очевидно, поэтому непонятно, зачем пара скрывает свои чувства. "Все-таки они вместе. Зачем надо было скрывать? Я не понимаю. Поклонники ведь за них порадуются", – высказалась одна из подписчиц.

Напомним, что слухи о романе двух коллег появились еще в 2017 году, когда коллектив "Потап и Настя" объявил о паузе в своих творческих отношениях. А в сентябре 2018 года пару застали за нежностями на одной из закрытых вечеринок. "Просто коллеги" стояли в обнимку и явно были увлечены друг другом.

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Все по теме:

Instagram, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко.
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