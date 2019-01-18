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Совместное фото певицы Риты Оры и модели Кейт Мосс взбудоражило сеть

Совместное фото певицы Риты Оры и модели Кейт Мосс взбудоражило сеть
20:58 Сегодня Телеграф korrespondent.net Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Популярная британская певица Рита Ора необычным образом поздравила супермодель Кейт Мосс.

Звезда опубликовала интимное совместное фото на своей странице в Instagram.

Ора поздравила подругу с 45-летием, показав два совместных снимка. На одном подруги обнимаются, прижавшись лицом к лицу.

А второй снимок вызвал бурную реакцию пользователей. На нем певица и модель лежат на кровати в стиле БДСМ топлес. Ора смотрит в кадр, а Мосс лежит с закрытыми глазами, похоже, что спит.

Фото за день собрало больше 191 тысячи просмотров и тысячи комментариев. Некоторые пользователи восхищаются девушками, другие спрашивают традиционной ли они ориентации.

Напомним ранее, что лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, которая снялась обнаженной в постельной сцене, получила травму во время отдыха во Франции.

Об этом рок-звезда сообщила в своем фотоблоге. Она опубликовала видео, снятое в больнице, но позже удалила его.

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Рита Ора, Кейт Мосс, Сеть, Фото, БДСМ.
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