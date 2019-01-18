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Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку

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Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: На поздравительной открытке принц Гарри и Меган Маркл стояли спиной к фотографу, с зачарованно вглядываясь на фейерверки.

По традиции, перед рождественскими праздниками все представители королевской семьи представили свои открытки. Герцоги Сассекские, впервые выбиравшие совместное фото, остановились на свадебном снимке.

Молодые супруги сделали снимок на свадьбе, когда все их друзья и родственники пришли на праздничную вечеринку. Герцоги Сассекские обнимались, что придало нежности открытке.

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Такие открытки королевская чета отправило поклонникам, которые их поздравили с новогодними праздниками. Однако мало кто знает, что поздравительная открытка могла выглядеть по-другому.

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По словам журналиста Брэдли Донована-Бейрда – одного из авторов биографий представителей королевской семьи, у принц Гарри и Меган Маркл был еще один вариант рождественской фотографии.

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Пара выбрала второй вариант фото из кадров, сделанных во время их первого международного тура. Принц Гарри и Меган Маркл остановились на снимке, где беременная герцогиня держит над своим мужем зонт. В это время внук Елизаветы II произносил речь перед фермерами одного из городов Новой Зеландии. Снимок стремительно облетел все западные СМИ и стал очень популярным. Именно поэтому пара выбрала его, как второе фото для рождественской открытки.

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Принц Гарри, Королевская семья, Рождество, Открытки, Рождественские открытки, Меган Маркл.
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