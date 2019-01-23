Моника Беллуччи порадовала всех на модном мероприятие Неделя моды в Париже подошла к финалу, но в последний день состоялся показ Dior. Его посетило множество знаменитостей, в том числе и Моника Беллуччи. На модном показе Моника появилась в бордовом замшевом платье с поясом. Дополняли образ высокие сапоги, небольшая сумка Dior, крупные серьги и солнцезащитные очки.