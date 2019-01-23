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Среда, 23.01.2019
Моника Беллуччи порадовала всех на модном мероприятие
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Моника Беллуччи порадовала всех на модном мероприятие

Неделя моды в Париже подошла к финалу, но в последний день состоялся показ Dior. Его посетило множество знаменитостей, в том числе и Моника Беллуччи. На модном показе Моника появилась в бордовом замшевом платье с поясом. Дополняли образ высокие сапоги, небольшая сумка Dior, крупные серьги и солнцезащитные очки.
hronika.info
Фото: Instagram
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