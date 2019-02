"Yes, no, maybe so?": Кендалл Дженнер решила сменить имидж

Новости шоу бизнеса: Известная модель решила подстричь челку и попробовать, подойдет ли ей такая прическа. Популярная Instagram-дева Кендалл Дженнер удивила поклонников сменой имиджа. В отличие от своей сестры Кайли, которая за месяц дважды сменила цвет волос, она редко решается на что-то подобное. Однако накануне 23-летняя участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" решила изменить привычную для всех прическу. Знаменитая американская телеведущая Кендалл Дженнер покоряет сердца поклонников соблазнительными снимками и роскошным образом жизни. Однако порой ей, как настоящей девушке, хочется что-то изменить в своем имидже: перекраситься или подстричь волосы, к примеру. Так, накануне звезда Instagram удивила поклонников новой прической. Самая богатая модель мира решила подстричь челку и попробовать, подойдет ли ей такая прическа. Она спросила у поклонников, нравятся ли им ее изменения. Посмотреть эту публикацию в Instagram yes, no, maybe so? Публикация от Kendall (@kendalljenner) 4 Фев 2019 в 5:35 PST "Самая красивая женщина в семье Кардашьян" попала на обложку журнала Мысли "фолловеров", как всегда разделились. Часть из них писали, что ей очень идет, другие утверждали, что с прежней прической ей было лучше. Однако нашлись и те, которые в новом образе Кендалл заметили большую схожесть с ее мамой Крис Дженнер.