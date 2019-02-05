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"Yes, no, maybe so?": Кендалл Дженнер решила сменить имидж

&quot;Yes, no, maybe so?&quot;: Кендалл Дженнер решила сменить имидж
17:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: kendalljenner

Новости шоу бизнеса: Известная модель решила подстричь челку и попробовать, подойдет ли ей такая прическа.

Популярная Instagram-дева Кендалл Дженнер удивила поклонников сменой имиджа. В отличие от своей сестры Кайли, которая за месяц дважды сменила цвет волос, она редко решается на что-то подобное. Однако накануне 23-летняя участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" решила изменить привычную для всех прическу.

Знаменитая американская телеведущая Кендалл Дженнер покоряет сердца поклонников соблазнительными снимками и роскошным образом жизни. Однако порой ей, как настоящей девушке, хочется что-то изменить в своем имидже: перекраситься или подстричь волосы, к примеру. Так, накануне звезда Instagram удивила поклонников новой прической.

Самая богатая модель мира решила подстричь челку и попробовать, подойдет ли ей такая прическа. Она спросила у поклонников, нравятся ли им ее изменения.

 
 
 
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yes, no, maybe so?

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

 

"Самая красивая женщина в семье Кардашьян" попала на обложку журнала

Мысли "фолловеров", как всегда разделились. Часть из них писали, что ей очень идет, другие утверждали, что с прежней прической ей было лучше. Однако нашлись и те, которые в новом образе Кендалл заметили большую схожесть с ее мамой Крис Дженнер.

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Мнение, Крис Дженнер, Подписчики, Челка, Кендалл Дженнер, Фолловеры.
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