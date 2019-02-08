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Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета

Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета
18:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 45-летняя Хайди Клум продемонстрировала своим поклонницам стильный образ в трендовом принте.

Знаменитая немецкая топ-модель ярко привела пример, как следовать за модой и не изменять своему любимому цвету.

Накануне Хайди Клум блистала на вечеринке amfAR в Нью-Йорке в роскошном платье с глубоким декольте, а уже на следующий день вышла на красную дорожку очередного светского мероприятия в Лос-Анджелесе.

Для вечеринки Srotifу's Best New New Artist 2019 немецкая супермодель выбрала образ, в котором ее было сложно не заметить. Она сделала настоящий фурор, ведь в своем наряде сумела совместить сразу несколько трендов 2019 года – леопардовый принт и брючный костюм.

 
 
 
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I LOVE PINK

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

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К слову, под пиджаком у модели была рубашка в тон к наряду. Ее образ дополнили черные туфли-лодочки на высоких тонких каблуках. На своей странице в Instagram звезда опубликовала короткий ролик, прокомментировав, что очень любит розовый цвет.

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Хайди Клум, Леопардовый total look, Srotifу's Best New New Artist 2019, Немецкая супермодель.
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