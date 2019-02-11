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Мишель Обама неожиданно появилась на Grammy

Мишель Обама неожиданно появилась на Grammy
10:08 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Все женщины произнесли несколько слов на сцене, а когда очередь дошла до Мишель и она начала говорить, зал буквально "взорвался" аплодисментами.

Супруга бывшего президента США произнесла трогательную речь со сцены церемонии.

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми 2019" и уже стал известен полный список победителей. 61-я по счету церемония запомнилась многими моментами, но главной звездой вечера стала супруга экс-президента США Барака Обамы – Мишель Обама. Она появилась на сцене в компании певиц Алишы Кис и Леди Гаги, а также актрисы и супруги Уилла Смита – Джады-Пинкетт Смит. 

Грэмми 2019: стали известны номинанты музыкальной премии (Видео)

В своей речи Мишель рассказала о том, как музыка объединяет нас: "От записей Motown, до песни Who Run the World, которые вдохновляли меня меня в течение последнего десятилетия, музыка всегда помогала мне рассказывать мою историю", – сказала она. "И я знаю, что так это происходило у нас всех. Нравится ли нам кантри, рэп или рок, музыка помогает нам раскрывать наше достоинство, делиться своими печалью, надеждами и радостями", – сказала она. "Это позволяет нам слышать друг друга, принимать друг друга. Музыка показывает нам, что все это имеет значение: каждая история в каждом голосе, каждая нота в каждой песне. Это верно, дамы?", – сказала Мишель.

Как сообщалось ранее, В США прошла 61-я церемония вручения одной из главных музыкальных премий мира.

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Лос-Анджелес, Мишель Обама, Музыкальная премия, Грэмми, Грэмми-2019.
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