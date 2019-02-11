Мишель Обама неожиданно появилась на Grammy

Новости шоу бизнеса: Все женщины произнесли несколько слов на сцене, а когда очередь дошла до Мишель и она начала говорить, зал буквально "взорвался" аплодисментами.

Супруга бывшего президента США произнесла трогательную речь со сцены церемонии.

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми 2019" и уже стал известен полный список победителей. 61-я по счету церемония запомнилась многими моментами, но главной звездой вечера стала супруга экс-президента США Барака Обамы – Мишель Обама. Она появилась на сцене в компании певиц Алишы Кис и Леди Гаги, а также актрисы и супруги Уилла Смита – Джады-Пинкетт Смит.

"From the Motown records I wore out on the South Side to the 'Who Run the World' songs that fueled me through this last decade, music has always helped me tell my story." - @MichelleObama #GRAMMYs pic.twitter.com/dlCwXs1UaI — MTV NEWS (@MTVNEWS) 11 февраля 2019 г.

В своей речи Мишель рассказала о том, как музыка объединяет нас: "От записей Motown, до песни Who Run the World, которые вдохновляли меня меня в течение последнего десятилетия, музыка всегда помогала мне рассказывать мою историю", – сказала она. "И я знаю, что так это происходило у нас всех. Нравится ли нам кантри, рэп или рок, музыка помогает нам раскрывать наше достоинство, делиться своими печалью, надеждами и радостями", – сказала она. "Это позволяет нам слышать друг друга, принимать друг друга. Музыка показывает нам, что все это имеет значение: каждая история в каждом голосе, каждая нота в каждой песне. Это верно, дамы?", – сказала Мишель.

Как сообщалось ранее, В США прошла 61-я церемония вручения одной из главных музыкальных премий мира.