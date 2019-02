Мишель Обама неожиданно появилась на Grammy

Супруга бывшего президента США произнесла трогательную речь со сцены церемонии.

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми 2019" и уже стал известен полный список победителей. 61-я по счету церемония запомнилась многими моментами, но главной звездой вечера стала супруга экс-президента США Барака Обамы – Мишель Обама. Она появилась на сцене в компании певиц Алишы Кис и Леди Гаги, а также актрисы и супруги Уилла Смита – Джады-Пинкетт Смит.

"From the Motown records I wore out on the South Side to the 'Who Run the World' songs that fueled me through this last decade, music has always helped me tell my story." - @MichelleObama #GRAMMYs pic.twitter.com/dlCwXs1UaI

— MTV NEWS (@MTVNEWS) 11 февраля 2019 г.