Следственный комитет озвучил выводы расследования гибели группы Дятлова

Новости шоу бизнеса: Сотрудники Следственного комитета назвали причины гибели группы Дятлова.

По версии следствия, туристы погибли из-за схода снежной лавины и плохой подготовки к походу. Кроме того, Дятлов не обладал достаточным опытом, чтобы руководить настолько рискованным походом, которому эксперты присудили третью, высшую категорию сложности. К подобным условиям не были готовы и сами участники экспедиции: у них не было ни необходимых навыков, ни точной карты местности, ни нужного снаряжения. Кроме того, большинство туристов бывали в экспедициях от четырех до шести раз, а сам Дятлов — всего девять.

Ночью 2 февраля 1959 года на местность, где группа Дятлова установила палатки, обрушился мощный циклон, который сопровождался сильным снегопадом и ураганным ветром, достигающим 30 метров в секунду. Начался сход снега, который, по всей видимости, застал туристов врасплох и вызвал панику: покидать палатки пришлось за считаные секунды. По версии следствия, они должны были быстро спуститься в лес, развести костер и постараться согреться, дождавшись хорошей погоды и дневного освещения. Однако без верхней одежды и продуктов пропитания долго они протянуть не смогли.

По мнению следователей, хуже всех одетые Юрий Дорошенко и Георгий Кривонищенко, которых обнаружили мертвыми в одном белье, добрались до леса и смогли развести костер, но были не в состоянии долго его поддерживать и погибли.

Вторая группа — Игорь Дятлов, Зинаида Колмогорова и Рустем Слободин — предприняли попытку вернуться к палаткам за одеждой, едой и снаряжением, но не смогли и также замерзли. Причины смерти оставшихся четырех туристов — Александра Колеватова, Людмилы Дубининой, Семена Золотарева и Николая Тибо-Бриньоля — несколько иные: их нашли с прижизненными телесными ранами. Одеты они были гораздо теплее первых пяти: верхней одежды не было только у Дубининой, а у Золотарева и Тибо-Бриньоля были и куртки, и теплая обувь. По версии следствия, они погибли "в результате падения в скрытые под снегом пустоты". Под весом их тел провалился снежно-ледовый перешеек, туристы упали вниз, и их накрыл слой промерзшего снега высотой не менее пяти метров.

Следствие по этому делу вел Владимир Соловьев — авторитетный и опытный специалист, известный как следователь по делу о гибели царской семьи. К своей работе Соловьев привлек Сергея Шкрябача, почетного сотрудника СКР, не только профессионального криминалиста, но и опытного альпиниста, который участвовал более чем в 25 восхождениях и 20 экспедициях в горах Памира, Тянь-Шаня, Кавказа, Алтая, Восточных Саян, на Камчатке и в Заполярье.

Группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова находилась в экспедиции по Северному Уралу, за 18 дней намереваясь преодолеть более 300 километров и подняться на вершины Отортен и Ойка-Чакур. Следствие 1959 года, которым руководил прокурор-криминалист Свердловской областной прокуратуры Лев Иванов, признало происшествие несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Из-за неоднозначности выводов вокруг это несчастного случая начали рождаться мистические и конспирологические теории о том, что туристы были убиты, погибли из-за химического загрязнения вследствие испытаний ракет или были похищены инопланетянами.