Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз МакГоуэн сделала аборт

Об этом актриса написала в Twitter после распространения публикации о том, что "каждая четвертая женщина в возрасте до 45 лет сделала аборт, а 60 процентов из них стали потом матерями".

Роуз МакГоуэн рассказала, что также делала аборт после того, как не сработали противозачаточные таблетки.

"Да, у меня был аборт, и я считаю это правильным. Мне не стыдно, и вам не должно быть. 60 процентов тех, кто решает сделать аборт, уже являются матерями, это о многом говорит. Я пила противозачаточные таблетки, но что-то пошло не так. Я поняла, что не могу привести ребенка в свой мир и одновременно изменить этот мир",– призналась она.

I have had an abortion and I support this message. I am not ashamed, nor should you be. That 60% of those who choose to have abortions are already mothers says a lot- they understand more than anyone. I was on birth control and it failed. I realized I could not bring a child- https://t.co/1htbtTROcU

— rose mcgowan (@rosemcgowan) 1 марта 2019 г.