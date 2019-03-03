Надя Мейхер продемонстрировала весенний образ

Одета певица в черное платье-плащ, которое сочетает с черными колготами в сетку и ботильонами с открытыми носками на высоких каблуках.
Образ очень лаконичный и стильный, его Мейхер дополнила слегка взъерошенной укладкой и макияжем с акцентом на глаза, а также маленькой подвеской на шее.
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Поклонники привыкли к тому, что Надя Мейхер регулярно показывает на себе новинки из ее коллекций Meiher by Meiher.