Надя Мейхер продемонстрировала весенний образ

Новости шоу бизнеса: 36-летняя артистка поделилась с подписчиками своего блога в Instagram новым образом.

Одета певица в черное платье-плащ, которое сочетает с черными колготами в сетку и ботильонами с открытыми носками на высоких каблуках.

Образ очень лаконичный и стильный, его Мейхер дополнила слегка взъерошенной укладкой и макияжем с акцентом на глаза, а также маленькой подвеской на шее.

Поклонники привыкли к тому, что Надя Мейхер регулярно показывает на себе новинки из ее коллекций Meiher by Meiher.