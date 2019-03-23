Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой

Голливудскую актрису Дженнифер Лопес и ее избранника поздравили множество знаменитостей, но поздравление от Барака Обамы стало самым неожиданным.
Звездная пара обручилась около двух недель назад, однако получать поздравления продолжают до сих пор.
На своей страничке в Instagram Алекс Родригес поделился новым снимком. На нем изображено письмо от экс-президента США.
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В письме Барака Обама не только поздравил возлюбленных, но и дал им ценный семейный совет.
"Дженнифер и Алекс, мы с Мишель просто хотели поздравить вас с помолвкой. Прожив 26 лет вместе, можем сказать следующее – каковы бы ни были испытания в жизни, лучше разделять их с теми, кого любишь. Всего вам наилучшего", - написал политик.