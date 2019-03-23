Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой

Новости шоу бизнеса: Алекс Родригес поделился необычным снимком.

Голливудскую актрису Дженнифер Лопес и ее избранника поздравили множество знаменитостей, но поздравление от Барака Обамы стало самым неожиданным.

Звездная пара обручилась около двух недель назад, однако получать поздравления продолжают до сих пор.

На своей страничке в Instagram Алекс Родригес поделился новым снимком. На нем изображено письмо от экс-президента США.

Переглянути цей допис в Instagram This means the world to us. #44 Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 21 Бер 2019 р. о 11:14 PDT

В письме Барака Обама не только поздравил возлюбленных, но и дал им ценный семейный совет.

"Дженнифер и Алекс, мы с Мишель просто хотели поздравить вас с помолвкой. Прожив 26 лет вместе, можем сказать следующее – каковы бы ни были испытания в жизни, лучше разделять их с теми, кого любишь. Всего вам наилучшего", - написал политик.