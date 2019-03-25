Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Умер экс-солист группы Walker Brothers Скотт Уокер

Умер экс-солист группы Walker Brothers Скотт Уокер
16:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: На 77 году жизни скончался известный американский и британский исполнитель Скотт Уокер.

За свою жизнь он был не только участником знаменитой музыкальной группы, а также имел большой успех как сольный исполнитель, продюсер и композитор.

Печальную весть о смерти Скотта Уокера сообщили в звукозаписывающей компании 4AD, с которой фронтмен поп-группы Walker Brothers сотрудничал на протяжении 15 лет, сообщают в The Independent.

Причина смерти 76-летнего Скотта Уокера не указывается. На смерть музыканта и певца уже отреагировали такие легенды мировой музыки, как Том Йорк и Марк Алмонд.

Что известно о Скотте Уокере?

Ноэль Скотт Энджел (настоящее имя Скотта Уокера) родился в 1943 году и вырос в США, но в 1965 году переехал в Великобританию, где через 5 лет получил подданство. В первой половине 60-х, когда он был еще юношей, стал членом популярной группы The Walker Brothers, где прославился с несколькими хитами - The Sun Is not Gonna Shine и Make it Easy on Yourself. Уже с 1967-го начал сольную карьеру, но в 1975 году снова объединился с музыкантами The Walker Brothers, чтобы создать несколько громких хитов.

Ушла из жизни исполнительница песни "Спят усталые игрушки" Валентина Дворянинова

В 1980 Скотт перестал заниматься музыкой и вернулся к ней уже в середине 90-х. В свое время его также часто называли "Сэлинджером поп-музыки", а его песни неоднократно попадали в лучшие музыкальные чарты мира.

Что касается личной жизни, то в Уокера остались дочь Ли, внучка Эмми-Ли и его любимая Беверли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Певец, Альманах, Альманах-2019, Скотт Уокер, Walker Brothers.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь