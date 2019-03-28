Она идеальная: Алена Омаргалиева в купальнике покорила своих поклонников

Украинская исполнительница Алена Омаргалиева, вокалистка проекта TamerlanAlena, впечатлила своих фолловеров в Instagram эффектным фото в купальнике.
На личной странице в соцсети поп-звезда опубликовала фото у бассейна, на котором позирует на фоне утреннего пейзажа.
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Главное,что в душе лето #рано #аленаомаргалиева #TamerlanAlena My photo by @annakravets_
"Рано", - коротко подписала она фотографию.
Помимо комплиментов относительно внешности певицы в комментариях встречаются догадки пользователей соцсети.
Правдивы ли домыслы, не известно. Артистка, судя по всему, предпочла сохранить интригу.