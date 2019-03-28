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Она идеальная: Алена Омаргалиева в купальнике покорила своих поклонников

Она идеальная: Алена Омаргалиева в купальнике покорила своих поклонников
08:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Внимательные фолловеры Омаргалиевой предположили, что артистка снимает новый клип и для этого отправилась к океану.

Украинская исполнительница Алена Омаргалиева, вокалистка проекта TamerlanAlena, впечатлила своих фолловеров в Instagram эффектным фото в купальнике.

На личной странице в соцсети поп-звезда опубликовала фото у бассейна, на котором позирует на фоне утреннего пейзажа. 

 
 
 
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Главное,что в душе лето #рано #аленаомаргалиева #TamerlanAlena My photo by @annakravets_

Публикация от Omargalieva Alena (@omargalieva.alena)

"Рано", - коротко подписала она фотографию.

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Помимо комплиментов относительно внешности певицы в комментариях встречаются догадки пользователей соцсети.

Правдивы ли домыслы, не известно. Артистка, судя по всему, предпочла сохранить интригу.

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Знаменитости, Алена Омаргалиева, TamerlanAlena.
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