Она идеальная: Алена Омаргалиева в купальнике покорила своих поклонников

Новости шоу бизнеса: Внимательные фолловеры Омаргалиевой предположили, что артистка снимает новый клип и для этого отправилась к океану.

Украинская исполнительница Алена Омаргалиева, вокалистка проекта TamerlanAlena, впечатлила своих фолловеров в Instagram эффектным фото в купальнике.

На личной странице в соцсети поп-звезда опубликовала фото у бассейна, на котором позирует на фоне утреннего пейзажа.

"Рано", - коротко подписала она фотографию.

Помимо комплиментов относительно внешности певицы в комментариях встречаются догадки пользователей соцсети.

Правдивы ли домыслы, не известно. Артистка, судя по всему, предпочла сохранить интригу.