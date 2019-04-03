Настя Каменских взорвала сеть страстным фото

Новости шоу бизнеса: Фото певица разместила на своей странице в Instagram.

Первым на снимок Каменских отреагировал Потап, оставив в комментариях смайлик-сердечко.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, ошарашила сеть слишком откровенным фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 3 Апр 2019 в 12:47 PDT

Поклонникам, похоже, понравился такой смелый наряд артистки - полупрозрачные кружевные топ и шорты белого цвета. Некоторые пишут, что звезда якобы без трусов.

"Шикарная", "Очень красивая! Фигурка - огонь!", "Красотка", "Вау", "Очень секси", "Ого фигура", "Секси-штучка", "Без трусиков", "Сколько можно показывать оголённое тело", - пишут в комментариях.

Отметим, что первым на снимок Каменских отреагировал Потап, оставив в комментариях смайлик-сердечко.