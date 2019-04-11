Алессандре Амбросио – 38: ТОП-4 секрета красоты

Когда впервые смотришь на эту женщину, то уверен, что ей где-то лет 27, ну максимум разменяла третий десяток. Однако когда из любопытства проверяешь ее дату рождения в сети, то приятно удивляешься. Алессандре Амбросио сегодня исполняется 38. До сих пор не верите?
Сейчас темноволосая бразильская красавица с итальянско-польскими корнями не так часто появляется на подиуме как модель. Однако не перестает радовать своих поклонников горячими снимками с тематических фотосессий или снимками в социальных сетях.
Как доказательство этого – 17-летнее сотрудничество с известным брендом нижнего белья Victoria's Secret и презентация в пределах марки романтической коллекции Pink. "Настоящая манекенщица должна выглядеть именно так, как Алессандра Амбросио", – сказала когда-то о модели ее коллега и телеведущая Тайра Бэнкс.
Усиленные тренировки
Глядя на подтянутые ноги, бедра, живот и руки Алессандры Амброзио, трудно поверить, что спортом знаменитость начала заниматься аж в 24 года. "Я никогда не делала специальных упражнений. Единственным спортивным развлечением в жизни для меня были танцы в клубах. Сейчас же я тренируюсь под руководством Трейси Андерсон. Мне нравится ее подход, потому что я ненавижу кардиоупражнения и не люблю заниматься в одиночестве. Также по понедельникам устраиваю себе велопрогулку, по средам у меня пилатес, а в пятницу – йога", – рассказывала в одном из интервью супермодель.
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Words cannot describe how grateful I am to have been working for this amazing brand that inspires me and women all over the world. In my wildest dreams I would have never imagined doing 17 Victoria’s Secret Fashion Shows. Thank you Ed, and all my Victoria’s Secret family for making these memories unforgettable. Last night was so emotional to say goodbye to my #angel sisters but we put on the biggest and best show ever. I could not have done this without all the love and support from my fans. It gives me great pride to be part the Victoria’s Secret movement! I will always be cheering for you! Love you forever
Также, как истинная бразильянка, Алессандра не может игнорировать пляж. Поэтому, если ей хочется держать свое тело в тонусе даже во время прогулок или отдыха у океана, она или плавает, или играет в волейбол. "Еще я люблю погружаться в воду. Это мое лекарство от стресса", – признается красавица.
Правильное и вкусное питание
Большая часть рациона – полезные для организма продукты. Алесандра Амбросио охотно съедает шоколадный кекс, когда это ей предлагает дочь Анна-Луиза. Однако остальной рацион модели – полезные для организма овощи, фрукты и блюда из них. "Мой идеальный завтрак – это авокадо с фрешем, большая чашка кофе и вареные или жареные яйца, сбрызнутые кокосовым маслом. На обед я люблю есть курицу и капусту кале, а также рис и бобы. Относительно ужина, то не отказываюсь от морепродуктов", – рассказывала звезда подиумов в интервью журналу Elle.
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We're almost ready!! Catch us on the @victoriassecret Facebook Live at 2PM EST to #trainlikeanangel #TLAA
Перекус для супермодели – миндаль, а после тренировок она пьет зеленые смузи и коктейли, содержащие белок.
Уход за лицом и волосами
Гладкая кожа лица и пышные темные волосы являются одними из визитных карточек Алессандры Амбросио. Для того, чтобы оба эти "пропуска" в мир выглядели сияющими, знаменитости приходится прилагать немало усилий и использовать проверенные годами косметические средства.
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See the looks from #VSFS2016 to rock for the holidays.. Deets on the blog! #makeuptips #beauty by @tompecheux #alebyalessandrablog #linkinbio
Для красоты лица Алессандра использует пилинг, а кончики волос любит увлажнять кокосовым маслом. Например, чтобы кожа лица модели всегда излучала свежесть, она ухаживает за ней в три этапа: очищает, пилингует и наносит антивозрастную сыворотку с витамином С. Чтобы защититься от вредного действия солнечных лучей, красавица пользуется кремом с SPF-фильтрами.
Волосы Алессандры постоянно защищены спреем l'Oreal Professionel's Next Day Hair, который увлажняет и защищает в течение дня. Под усиленным вниманием шевелюра супермодели – каждые два месяца. "Тогда я делаю профессиональный уход в салоне: лечу волосы и питаю их. Поврежденные кончики же восстанавливаю кокосовым маслом", – делится секретами красоты своих волос супермодель.