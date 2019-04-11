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Алессандре Амбросио – 38: ТОП-4 секрета красоты

Алессандре Амбросио – 38: ТОП-4 секрета красоты
15:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Приобретенный годами опыт в поддержке тела в тонусе, а красоты – в свежести дает прекрасные результаты.

Когда впервые смотришь на эту женщину, то уверен, что ей где-то лет 27, ну максимум разменяла третий десяток. Однако когда из любопытства проверяешь ее дату рождения в сети, то приятно удивляешься. Алессандре Амбросио сегодня исполняется 38. До сих пор не верите?

Сейчас темноволосая бразильская красавица с итальянско-польскими корнями не так часто появляется на подиуме как модель. Однако не перестает радовать своих поклонников горячими снимками с тематических фотосессий или снимками в социальных сетях. 

Как доказательство этого – 17-летнее сотрудничество с известным брендом нижнего белья Victoria's Secret и презентация в пределах марки романтической коллекции Pink. "Настоящая манекенщица должна выглядеть именно так, как Алессандра Амбросио", – сказала когда-то о модели ее коллега и телеведущая Тайра Бэнкс.

Усиленные тренировки

Глядя на подтянутые ноги, бедра, живот и руки Алессандры Амброзио, трудно поверить, что спортом знаменитость начала заниматься аж в 24 года. "Я никогда не делала специальных упражнений. Единственным спортивным развлечением в жизни для меня были танцы в клубах. Сейчас же я тренируюсь под руководством Трейси Андерсон. Мне нравится ее подход, потому что я ненавижу кардиоупражнения и не люблю заниматься в одиночестве. Также по понедельникам устраиваю себе велопрогулку, по средам у меня пилатес, а в пятницу – йога", – рассказывала в одном из интервью супермодель. 

Также, как истинная бразильянка, Алессандра не может игнорировать пляж. Поэтому, если ей хочется держать свое тело в тонусе даже во время прогулок или отдыха у океана, она или плавает, или играет в волейбол. "Еще я люблю погружаться в воду. Это мое лекарство от стресса", – признается красавица.

Правильное и вкусное питание

Большая часть рациона – полезные для организма продукты. Алесандра Амбросио охотно съедает шоколадный кекс, когда это ей предлагает дочь Анна-Луиза. Однако остальной рацион модели – полезные для организма овощи, фрукты и блюда из них. "Мой идеальный завтрак – это авокадо с фрешем, большая чашка кофе и вареные или жареные яйца, сбрызнутые кокосовым маслом. На обед я люблю есть курицу и капусту кале, а также рис и бобы. Относительно ужина, то не отказываюсь от морепродуктов", – рассказывала звезда подиумов в интервью журналу Elle. 

 
 
 
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We're almost ready!! Catch us on the @victoriassecret Facebook Live at 2PM EST to #trainlikeanangel #TLAA

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Перекус для супермодели – миндаль, а после тренировок она пьет зеленые смузи и коктейли, содержащие белок.

Уход за лицом и волосами

Гладкая кожа лица и пышные темные волосы являются одними из визитных карточек Алессандры Амбросио. Для того, чтобы оба эти "пропуска" в мир выглядели сияющими, знаменитости приходится прилагать немало усилий и использовать проверенные годами косметические средства. 

 
 
 
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See the looks from #VSFS2016 to rock for the holidays.. Deets on the blog! #makeuptips #beauty by @tompecheux #alebyalessandrablog #linkinbio

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Для красоты лица Алессандра использует пилинг, а кончики волос любит увлажнять кокосовым маслом. Например, чтобы кожа лица модели всегда излучала свежесть, она ухаживает за ней в три этапа: очищает, пилингует и наносит антивозрастную сыворотку с витамином С. Чтобы защититься от вредного действия солнечных лучей, красавица пользуется кремом с SPF-фильтрами.

Волосы Алессандры постоянно защищены спреем l'Oreal Professionel's Next Day Hair, который увлажняет и защищает в течение дня. Под усиленным вниманием шевелюра супермодели – каждые два месяца. "Тогда я делаю профессиональный уход в салоне: лечу волосы и питаю их. Поврежденные кончики же восстанавливаю кокосовым маслом", – делится секретами красоты своих волос супермодель.

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Алессандра Амбросио, День рождения, Модели, 11 апреля, Праздник 11 апреля.
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