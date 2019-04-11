Мисс Вселенная Plus Size: Мила Кузнецова поборется за главную победу от Украины

Новости шоу бизнеса: Конкурсантка из Украины впервые в истории примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная Plus Size", где продемонстрирует свой талант и поборется за главную победу.

Финал конкурса красоты состоится 20 апреля на острове Сент-Винсент в Карибском море.

Событие будет проходить в течение пяти дней: женщины из разных стран мира будут соревноваться на различных этапах конкурса: дефиле в купальниках, дефиле в национальных костюмах, в вечерних платьях, а также продемонстрируют один из своих талантов.

Сейчас Мила Кузнецова готовится к "Мисс Вселенная Plus Size", посещая уроки танцев и примеряя образы для подиума.

Конкурс Miss Universe plus size! "Внутри масса переживаний, самолет уже в субботу утром 13 апреля: Киев – Франкфурт – Торонто – остров Сент-Винсент. В пути два дня... Надеюсь на вашу поддержку!" – поделилась звезда.

Экс-участница проекта "Модель XL" добавляет, что ее несказанно радует тот факт, что украинские дизайнеры начинают шить эксклюзивные платья больших размеров.

"Одним из конкурсов Miss Universe plus size будет дефиле в национальном костюме! Как меня радуют украинские дизайнеры "marunabymaria", которые шьют такую красоту на девушек pluse-size! Вышиванка может быть стильной вещью вашего гардероба! А какая эксклюзивная вышиванка будет для конкурса, пусть останется сюрпризом", – заинтриговала Мила Кузнецова.