Мисс Вселенная Plus Size: Мила Кузнецова поборется за главную победу от Украины

Финал конкурса красоты состоится 20 апреля на острове Сент-Винсент в Карибском море.
Событие будет проходить в течение пяти дней: женщины из разных стран мира будут соревноваться на различных этапах конкурса: дефиле в купальниках, дефиле в национальных костюмах, в вечерних платьях, а также продемонстрируют один из своих талантов.
Сейчас Мила Кузнецова готовится к "Мисс Вселенная Plus Size", посещая уроки танцев и примеряя образы для подиума.
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Miss Ukraine plus size universe 2019! . . @mila_kuznetsova10 #effyourbeautystandards #красивоетело #fullfigured #lingeriemodel #bodypump #celebratemysize #goodgirl #plussize #fullfiguredfashion #lovemybody #bbwmodel #lingerie #україна #bodyart #украина #fullbody #oversize #bodypositive #бодипозитив #plussizewomen #kiev #plussizemodel #fatty #patreon #modelplussize #womensfashion #ukraine #beautifulwomen #missukraine #missuniverse
Конкурс Miss Universe plus size! "Внутри масса переживаний, самолет уже в субботу утром 13 апреля: Киев – Франкфурт – Торонто – остров Сент-Винсент. В пути два дня... Надеюсь на вашу поддержку!" – поделилась звезда.
Экс-участница проекта "Модель XL" добавляет, что ее несказанно радует тот факт, что украинские дизайнеры начинают шить эксклюзивные платья больших размеров.
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Одним из конкурсов на Miss Universe plus size, будет дефиле в национальном костюме! Как меня радуют украинские дизайнеры @marunabymaria которые шьют такую красоту на девушек плюссайз! Вышиванка может быть стильная деталь Вашего гардероба! А какая эксклюзивная вышиванка для конкурса пусть останется сюрпризом . Спасибо @marunabymaria . #вышивкакрестом #вышивание #вышиванка #вишиванка #вышивкабисером #вишивка #украинскийдизайнер #украинскийбренд #купуйукраїнське #зробленовукраїні #сделановукраине #madeinukraine #madeinua #этномир #etno #ethno #ukraine #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainian_insta #ukrainiandesigner #kiev #vsisvoi #эксклюзивныеткани #hendmade #ручнаяработаназаказ #ручнаяработа #мечтысбываются #plussizemodel
"Одним из конкурсов Miss Universe plus size будет дефиле в национальном костюме! Как меня радуют украинские дизайнеры "marunabymaria", которые шьют такую красоту на девушек pluse-size! Вышиванка может быть стильной вещью вашего гардероба! А какая эксклюзивная вышиванка будет для конкурса, пусть останется сюрпризом", – заинтриговала Мила Кузнецова.