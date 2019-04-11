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Мальвина с голубыми локонами: Надя Дорофеева предстала с новым цветом волос
Мальвина с голубыми локонами: новый цвет волос Дорофеевой

Мальвина с голубыми локонами: Надя Дорофеева предстала с новым цветом волос

Мальвина с голубыми локонами: Надя Дорофеева предстала с новым цветом волос
21:58 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Надя Дорофеева одна из самых ярких представительниц современного отечественного шоу бизнеса. Артистка успевает не только работать над записью новых композиций и клипов, но и также ездить на гастроли, записывать собственный видеоблог и вести бизнес. Так, у Нади есть собственный магазин дизайнерских вещей So Dodo.

На днях певица устроила себе новую фотосессию в соблазнительном леопардовом платье. Новые снимки появились в Instagram у знаменитости. Кроме этого в сторис Надя опубликовала репост с другого аккаунта, который, по всей видимости, принадлежит ее фотографу. Так, на этом снимке певица предстала перед зрителями с новым цветом волос. Надя примерила яркий голубой парик и будто бы перевоплотилась в героиню сказки о Буратино — Мальвину.

"Обожаю эксперименты, обожаю какие-то провокации": Надя Дорофеева о своем стиле

Отметим, что певица является поклонницей культуры k-pop — корейского стиля в моде. Он предполагает короткие платья и юбки, яркие разноцветные парики, громоздкую обувь и аксессуары. Именно вещи такого стиля и можно найти в магазине у Нади в Киеве. Также, артистка осенью была отмечена премией от Посольства Кореи в Украине за вклад в развитие корейской культуры у нас в стране.

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Стиль, Образ, Цвет волос, Надя Дорофеева.
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