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Светлана Лобода показала своих "лободят"
Светлана Лобода показала своих "лободят"

Светлана Лобода показала своих "лободят"

Светлана Лобода показала своих "лободят"
15:31 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артистка регулярно делится с подписчиками творческими планами, а также фотографиями из личного архива.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram. На днях она опубликовала видео, на котором показала всех своих детей.

Как известно, Лобода является звездным тренером российского вокального шоу "Голос. Дети". Ее команду зрители ласково прозвали "лободятами", ведь певица искренне переживает за каждого участника. В преддверии очередного эфира звезда поделилась трогательным видео с репетиции. 

"Сегодня в 21.30 мои дети покажут, на что они способны. Они невероятные и я горжусь каждым из них. Это будет достойный поединок внутри самой команды, что, на мой взгляд, является самым важным и сложным этапом", — подписала пост Светлана.

Светлана Лобода поделилась трогательным фото с дочерью

Фолловеры Светланы Лободы заметили, как дети любят своего тренера и что это взаимно. Они поспешили прокомментировать ролик:

"Огонь команда…", "Самые лучшие детки у самого лучшего наставника", "Деткам так повезло с наставником, а Вам- с этими замечательными детишками!", "Такие смешные", "Маленькие суперзвезды", "Лободята;)) они уже суперзвезды;)", "Вау, вау, вау. Такие все крутые перцы. Но печально, что не все пройдут".

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Дети, Знаменитости, Голос Дети, Светлана Лобода, Лободята.
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