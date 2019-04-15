Эмилия Кларк рассказала, как напилась после финала съемок "Игры Престолов"

Дэйенерис Таргариен aka Эмилия Кларк дала большое интервью, где призналась, как отреагировала на финал любимого шоу.
Британская актриса Эмилия Кларк хорошо знакома аудитории про роли Дэйенерис Таргариен в культовом сериале Игра престолов. Сегодня, 15 апреля, на HBO показали первый эпизод финального сезона шоу, а сайты, транслирующие сериал едва ли не "легли" под натиском заинтересованной публики. Исполнительница одной из ключевых ролей Эмилия Кларк дала интервью для издания Медуза, где рассказала, как переживала окончание съемок в любимом шоу.
Актриса сказала, что после прочтения последних страниц сценария, она три часа бродила по Лондону и пыталась прийти в себя. Также Эмилия рассказала про последний съемочный день. Она сообщила, что сценаристы подготовили всей группе прощальный ужин.
"В тот день я поняла, что алкоголь — это сильнейший депрессант! (…) Каждый актер основного состава удостоился таких проводов с почестями. Но когда я взялась за микрофон что-нибудь сказать, я не могла даже закончить первое предложение, чтобы мое лицо не превратилось в Ниагарский водопад. Мой брат был в съемочной группе, он записывал видео на телефон, и когда показал мне запись, я такая: "Божечки, ни черта ведь не разобрать, что я там говорю! Плакать навзрыд и одновременно говорить речи — плохая идея". А потом Дэвид и Дэн устроили мне прощальный ужин, и именно там я сидела в обнимку с бокалом вина и жаловалась всем вокруг: "Я уже столько выпила, почему мне не становится легче?" Такая вот ужасно грустная история", — поведала Эмилия.
Как сообщалось ранее, 32-летняя звезда снялась в рекламе нового аромата The Only One от итальянского модного дома и дала интервью американскому изданию Marie Claire. Во время интервью Кларк в подробностях описала парфюм Dolce & Gabbana. Также она поделилась секретами своей красоты и рассказала о личной жизни, признавшись, что перебрала с алкоголем на церемонии Оскар в этом году.