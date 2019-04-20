СМИ: Алсу не собирается разводиться с мужем

Новости шоу бизнеса: Певица Алсу рассказала об отношениях с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.

Идеальная пара Алсу и ее бизнесмена Яна Абрамова переживает, казалось бы, непростые времена в отношениях. Как стало известно СМИ, Абрамов изменил знаменитой артистке с девушками из эскорта. Алсу же удалила все фотографии с мужем со страниц в социальных сетях. Посему не удивительно: вскоре появились разговоры о том, что артистка намерена подать документы на развод с мужем-изменником.

Однако недавно ситуация обрела новых красок. На днях было обнародовано видео, которое снято для программы За кадром на YouTube-канале The Voice Kids Russia, где принимает участие дочка Алсу Микелла. Поклонники разглядели прекрасную семейную идиллию и засомневались, что пара собирается развестись.

"Музыка в нашей семье занимает важное место. Мой супруг очень музыкальный человек. Мы сошлись. У нас тандем. Он играет, а я пою. Наши дети растут в музыкальной атмосфере", – сказала Алсу в видео.