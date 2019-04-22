Я почувствовала в нем какую-то странную связь: Оксана Муха о своем наставнике

Новости шоу бизнеса: Кроме второго тура президентских выборов в украинском шоу-бизнесе происходило не менее важное событие – финал вокального шоу "Голос страны" 9 сезон.

Победительница Оксана Муха в небольшом интервью призналась, почему во время прослушиваний выбрала команду молдавского исполнителя Дана Балана.

Во время слепых прослушиваний на проекте "Голос страны 9" на выступление Оксаны Мухи повернулось два кресла – Дана Балана и Потапа. Тогда же она исполнила песню легендарной исполнительницы Квитки Цисык "Где ты сейчас". После недолгих раздумий львовская певица выбрала Дана.

Во время проекта Оксана Муха рассказывала журналистам "1+1", что хотела, чтобы украинский зритель ее услышал, поэтому ей было все равно, кто повернется. Но в это же время она признавалась, почему решила выбрать Дана Балана, а не Потапа.

"Я почувствовала в нем какую-то странную связь. Он очень тонко чувствует творческие грани. Он ищет искренность – это мне понравилось. С Даном, я думаю, мы найдем общий язык, несмотря на то, что он не понимает украинского. Мы найдем переводчика, который будет переводить на его родной язык. На русском я не буду общаться категорически",– уверяла артистка.