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Я почувствовала в нем какую-то странную связь: Оксана Муха о своем наставнике

Я почувствовала в нем какую-то странную связь: Оксана Муха о своем наставнике
19:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Кроме второго тура президентских выборов в украинском шоу-бизнесе происходило не менее важное событие – финал вокального шоу "Голос страны" 9 сезон.

Победительница Оксана Муха в небольшом интервью призналась, почему во время прослушиваний выбрала команду молдавского исполнителя Дана Балана.

Во время слепых прослушиваний на проекте "Голос страны 9" на выступление Оксаны Мухи повернулось два кресла – Дана Балана и Потапа. Тогда же она исполнила песню легендарной исполнительницы Квитки Цисык "Где ты сейчас". После недолгих раздумий львовская певица выбрала Дана.

Во время проекта Оксана Муха рассказывала журналистам "1+1", что хотела, чтобы украинский зритель ее услышал, поэтому ей было все равно, кто повернется. Но в это же время она признавалась, почему решила выбрать Дана Балана, а не Потапа.

 "Голос країни-2019": финальные выступления и неожиданная победа (Видео)

"Я почувствовала в нем какую-то странную связь. Он очень тонко чувствует творческие грани. Он ищет искренность – это мне понравилось. С Даном, я думаю, мы найдем общий язык, несмотря на то, что он не понимает украинского. Мы найдем переводчика, который будет переводить на его родной язык. На русском я не буду общаться категорически",– уверяла артистка.

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Победитель, Голос страны, Дан Балан, Оксана Муха, Голос страны 9, Победительница Голоса страны 9.
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