"Настоящий Мольфар": Сергей Притула показал как отдыхает в Карпатах

Новости шоу бизнеса: Украинский телеведущий Сергей Притула опубликовал новое фото в Instagram.

Украинский телеведущий Сергей Притула — настоящий любимчик публики. Он уже более девяти лет на телевидении и с каждым годом становится все более и более уважаемым и обожаемым народом. Притула — ведущий Национального отбора на Евровидение с 2016 года и за это время зрители успели привыкнуть к его замысловатым шуткам и колким фразочкам в адрес не только участников и жюри, но даже и самой публики.

Вчера, 24 апреля, на своей странице в Instagram Притула опубликовал пару фотографий из своего отпуска в Карпатах, который он проводит с друзьями. На одной из них он и еще двое мужчин запечатлены в горном водопаде прямо под потоком воды, вырывающемся из скалы. Отметим, что вода в таких источниках холодна даже летом, а весенние водопады это и вовсе только-только растаявший на горах лед. Тем не менее, мужчины выглядят довольными, если не сказать счастливыми. "Пять дней в Карпатах подходят к концу. Сделали с ребятами много работы, много писали. Готовили и новые программы, и новые проекты. Надеюсь, что это была не пустая работа. Время покажет. Карпаты — величественные! Мы — счастливы!" — написал Притула.

Подписчики шоумена принялись комментировать новый снимок: "Справжній Мольфар…Скажи, яке майбутнє чекає Україну?!", "В мене одного всьо зменшилось при перегляді тої знимки? Памятаю з дружинлю мали весільну дозйомку в Карпатах в такій водоймі. Там і в літку дубак! Ну молодці, я б туди не поліз", "По натхнення їздили?Це добре.Дайте нам багато українського і бомбезного".

Напоминаем, что недавно в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале Украина, Сергей Притула наконец-то пролил свет на то, что произошло между двумя любимчиками публики Фреймут и Притулой.