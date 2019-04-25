Скачать
Четверг, 25.04.2019
Рада приняла в первом чтении закон о режиме совместного транзита с Евросоюзом
Рада приняла в первом чтении закон о режиме совместного транзита с Евросоюзом
НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП и инфляции
НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП и инфляции
Мораес разочарован своей игрой в матче с Динамо
Мораес разочарован своей игрой в матче с Динамо
СМИ: В планах Apple запуск новых AirPods
СМИ: В планах Apple запуск новых AirPods

"Настоящий Мольфар": Сергей Притула показал как отдыхает в Карпатах

"Настоящий Мольфар": Сергей Притула показал как отдыхает в Карпатах
15:42 Сегодня Телеграф clutch.ua facebook.com

Новости шоу бизнеса: Украинский телеведущий Сергей Притула опубликовал новое фото в Instagram.

Украинский телеведущий Сергей Притула — настоящий любимчик публики. Он уже более девяти лет на телевидении и с каждым годом становится все более и более уважаемым и обожаемым народом. Притула — ведущий Национального отбора на Евровидение с 2016 года и за это время зрители успели привыкнуть к его замысловатым шуткам и колким фразочкам в адрес не только участников и жюри, но даже и самой публики.

Вчера, 24 апреля, на своей странице в Instagram Притула опубликовал пару фотографий из своего отпуска в Карпатах, который он проводит с друзьями. На одной из них он и еще двое мужчин запечатлены в горном водопаде прямо под потоком воды, вырывающемся из скалы. Отметим, что вода в таких источниках холодна даже летом, а весенние водопады это и вовсе только-только растаявший на горах лед. Тем не менее, мужчины выглядят довольными, если не сказать счастливыми. "Пять дней в Карпатах подходят к концу. Сделали с ребятами много работы, много писали. Готовили и новые программы, и новые проекты. Надеюсь, что это была не пустая работа. Время покажет. Карпаты — величественные! Мы — счастливы!" — написал Притула.

Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе

Подписчики шоумена принялись комментировать новый снимок: "Справжній Мольфар…Скажи, яке майбутнє чекає Україну?!", "В мене одного всьо зменшилось при перегляді тої знимки? Памятаю з дружинлю мали весільну дозйомку в Карпатах в такій водоймі. Там і в літку дубак! Ну молодці, я б туди не поліз", "По натхнення їздили?Це добре.Дайте нам багато українського і бомбезного".

Напоминаем, что недавно в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале Украина, Сергей Притула наконец-то пролил свет на то, что произошло между двумя любимчиками публики Фреймут и Притулой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карпаты, Отдых, Instagram, Компания, Фотография, Телеведущий, Радость, Сергей Притула, Любимец публики, Сергей Притула с компанией, Холодная вода Карпат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
05 Короткие поздравления с Чистым Четвергом в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Рада приняла резонансный закон об украинском языке
Байден будет участвовать в выборах президента США
Байден будет участвовать в выборах президента США
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь