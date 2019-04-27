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"До слез красиво!": реакция поклонников на новый снимок Насти Каменских

"До слез красиво!": реакция поклонников на новый снимок Насти Каменских
13:19 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram кадр из нового клипа на песню «Обіцяю».

25 апреля Настя Каменских выпустила новую песню и клип к ней. Композиция называется Обіцяю и звучит она как ода-посвящение или же песня-клятва, которая весьма уместно могла бы звучать на свадьбе. В клипе Настя примерила на себя образы женщин со всемирно известных картин. Так, среди них оказались Мона Лиза, Венера с картины Ботичелли, Фрида Кало, а также в клипе были использованы образы с картин Ван Гога (подсолнухи в вазе) и элемент фрески Микеланджело — Сотворение Адама.

Поклонники певицы заметили, что новая песня звучит, как свадебная клятва и стали просить Настю раскрыть все карты и признаться наконец в отношениях с продюсером Потапом, с которым, подозревают фаны, у Каменских роман. Это к тому же, что в конце клипа певица запечатлена в свадебном платье и фате, произносящей: "Я обещаю тебе любить, заботится о тебе, всегда поддерживать и вдохновлять. Помни об этом", — ну чем не клятва.

 
 
 
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#обіцяю

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Некоторые фанаты сравнили Настю на этом кадре с  другой популярной певицей Анной Седоковой: "Я думала, что это Седокова", "На Седокову похожа здесь".

Другие же пользователи высказались относительно образа Насти очень позитивно и отметили, что выглядит певица роскошно.

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Все по теме:

Новый клип, Новая песня, Певица, Украинская певица, НК, Обіцяю, Настя Каманских.
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